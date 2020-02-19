Депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский решил не вставать во время почтения памяти погибших участников Евромайдана минутой молчания в Верховной Раде 19 февраля.

После того как фото с этим моментом начала расходиться о соцсетях, о мотивах своего поступка он рассказал в комментарии "Радио Свобода".

"Я видел несколько сообщений, они абсолютно лживые, я объясню почему. На сегодняшнее видео наложены вчерашние слова Стефанчука. Вчера вицеспикер парламента выступил и предложил почтить память всех погибших на Майдане. Я встал вместе со всеми, конечно. Я скорблю по всем погибшим. Сегодня вице-спикер от БЮТ предложила почтить память одной части погибших. Я категорически против такого подхода", - рассказал нардеп.

Как сообщалось, 18 февраля вицеспикер Руслан Стефанчук в начале утреннего заседания Верховной Рады предложил депутатам почтить минутой молчания всех погибших на Майдане, а также всех, кто погиб за Украину, защищая ее государственность и суверенитет.

На следующий день, 19 февраля, с предложением почтить героев Небесной сотни и Революции Достоинства с трибуны парламента к депутатам обратилась заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк (фракция "Батькивщина").

После этого в сети распространился видеозапись, на которой видно, что депутат Максим Бужанский сидит, когда его коллеги по предложению Кондратюк встали, чтобы почтить погибших минутой молчания.

Видео: Facebook/Баба і кіт

Напомним, в эти дни в Украине вспоминают жертв расстрелов на Майдане. В период с 18 по 20 февраля 2014 года в центре Киева погибли десятки людей. Больше всего – 20 февраля. Впоследствии погибших участников акций протеста стали называть "Небесной сотней". В тоже время было много погибших и среди силовиков.

О том, кто и при каких обстоятельствах убивал сотрудников правоохранительных структур на Майдане читайте в нашем расследовании.

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