Из аэропорта Ухань вылетел самолет компании SkyUp. Рейс осуществляет Боинг 737-73V.

Он эвакуирует украинцев и иностранцев из китайской провинции Хубэй - очага китайского коронавируса.

Дистанция - 7087 километров. Время в пути составит 19 часов и 40 минут. Пиземлится он в "Борисполе".

Об этом стало известно "Стране" из онлайн-сервиса radarbox24.

Предварительный маршрут полета украинского лайнера

В перелет 19 часов и 40 минут включены остановка и дозаправка. Это запланировано в Казахстане, где также сменится экипаж и выйдут два казахстанских гражданина.

По графику самолет приземлится в аэропорту "Борисполь" около 8.20 утра по киевскому времени. Отметим, что сведения об аэропорте прибытия Минздрав Украины засекретил. Но, как видим, они указаны в сервисе radarbox24.

Информация о рейсе из Уханя

Как сообщалось, на брифинге Минздрава представитель ведомства заявил, что место прилета и точное время приземления засекречено из-за панических настроений населения.

Ранее "Страна" разбиралась, почему многие регионы Украины противятся размещению у них на карантин сограждан, вывезенных из КНР.