Решение правительства эвакуировать вместе с украинцами из охваченного эпидемией смертоносного вируса Уханя граждан других стран поставило под угрозу не только безопасность Украины, но и всей Европы. В связи с этим Кабмин Алексея Гончарука следует отправить в отставку.

Об этом говорится в заявлении партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", опубликованном пресс-службой в среду, 19 февраля.

"Украина абсолютно не готова противостоять рискам распространения этой инфекции. В течение нескольких лет в стране методично уничтожается система здравоохранения. Из года в год медицина недофинансируется. Из-за так называемых реформ страна лишилась врачей, закрываются больницы и поликлиники, срывается вакцинация населения. Во многих городах отсутствуют врачи-эпидемиологи, разрушен эпидемиологический контроль. В итоге украинская медицина еле справляется со вспышками сезонных вирусных заболеваний, корью, вирусной пневмонией", - говорится в сообщении.

По мнению политсилы, в таких условиях делать из Украины "транзитный карантинный хаб — это высшая мера глупости".

"Это абсолютная безответственность перед украинским народом и другими народами Европы. Неуемное стремление ЗЕ-команды сделать из всего шоу уже превратилось в угрозу для страны и людей", - отметил в партии.

В связи с этим в "Оппоплатформе" требуют немедленно провести консультации с правительствами всех стран, граждане которых будут вывезены Украиной из Уханя.

Также ОПЗЖ требует снять с должностей всех чиновников, которые принимали это решение.

"Правительство Гончарука — это самый большой вызов для национальной безопасности. Парламент просто обязан отправить всю эту безответственную компанию в отставку", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Украина держит в секрете место посадки самолета с эвакуированными из Уханя людьми из-за негативных настроений в обществе.

Также мы писали, что вместе с украинцами Украина эвакуирует из Уханя 25 иностранцев.