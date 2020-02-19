Бывший глава Института национальной памяти, народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович заявил, что необходимо срочно созвать внеочередную сессию парламента для принятия текста заявления по поводу политической оценки Революции достоинства.

Об этом он заявил в среду, 19 февраля, в эксклюзивном комментарии корреспонденту "Вести.ua".

По его словам, сейчас в Украине разворачивается "информационная кампания направленная на дискредитацию Майдана".

"Это публикации о ненастоящих героях Небесной сотни, публикации о том, что якобы майдановцы убивали полицейских, абсолютно скандальный законопроект, зарегистрированный Кивой, суть которого заключается в том, чтобы гарантировать социальную защиту для сотрудников правоохранительных органов, которые принимали участие в событиях на Майдане, в частности, "Беркуту"", - перечислил Вятрович видимые факторы "зрады".

По мнению нардепа, некоторые политические силы Украины "намерены совершить разворот в оценке событий Майдана к тому, как это интерпретирует Россия".

"Для России это крайне важно, потому что это абсолютно вписывается в концепцию того, что будто бы в Украине продолжается гражданская война, которая началась еще со времен Майдана. Крайне важно остановить этот разворот, потому что он будет иметь огромную роль для внутриполитической ситуации и для внешнеполитической", - заявил Вятрович.

Кроме того, с трибуны Верховной Рады он потребовал, чтобы парламент признал Майдан революцией и "ужаснулся" тому, что некоторые украинцы считают Майдан государственным переворотом.

Депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский в своем Telegram-канале отреагировал на выступление экс-главы Института национальной памяти:

"Прямо с трибуны Верховной Рады, Вятрович искренне ужаснулся тому, что вокруг полным полно тех, кто считает Майдан государственным переворотом, а не никакой не революцией. И уж тем более, Достоинства. В качестве экстренной меры, Вятрович потребовал, чтобы парламент признал Майдан Революцией. Ясное дело, если признает, сомневающиеся сразу облегченно вздохнут и уверуют. Всё ж просто", - написал Бужанский.

Скриншот: Telegram-канал Макс Бужанский

Ранее сообщалось, что в годовщину расстрелов на Майдане Порошенко перед телекамерами поплакал над автопокрышкой .

Также мы писали, что в центре Киева более сотни экс-беркутовцев почтили память погибших на Майдане спецназовцев.