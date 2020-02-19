Олигарх и владелец крупнейшего в Украине холдинга SCM Limited Ринат Ахметов пытается стать ближе к президенту Владимиру Зеленскому. Это происходит на фоне отдаления главы государства и Игоря Коломойского.

Отношениям олигархов с Зеленским посвятило большой материал издание Financial Times.

Как пишет СМИ, несмотря на покупку за 200 миллионов долларов одного из самых дорогих в мире объектов недвижимости - виллы Les Cèdres на Лазурном берегу Франции - Ахметов не собирается выходить на пенсию и любоваться средиземноморскими пейзажами.

"Ахметов чувствует, что у него все еще большой бизнес в Украине - и стремится стать более близким союзником президента Владимира Зеленского, пока влияние давнего соперника ослабляется", - считает автор материала.

Ахметов обеспечивает Зеленскому поддержку на телевидении. Освещение деятельности президента на каналах олигарха, в том числе недавно запущенном "Украина 24", позитивное. Это позволяет бизнесмену усилить свои позиции, предоставить президенту возможность выбирать между ним и Коломойским, который помог Зеленскому прийти к власти.

Споры вокруг "ПриватБанка", который раньше принадлежал Коломойскому, теперь превращают этого олигарха в серьезную проблему для президента. И позволяют Ахметову увеличить собственное влияние.

Ахметов "сосредоточился на том, чтобы адаптироваться к новой политической реальности: он занялся поисками компромисса и возможностями для налаживания партнерских отношений с правительством Зеленского, предлагая в обмен в том числе медийную поддержку", считает политический аналитик Владимир Фесенко. "И в процессе он также стремится нейтрализовать влияние Коломойского", - резюмирует собеседник издания.

Владелец SCM также незаменим, если Зеленский реально собирается решить проблему войны. Стоит только Украине возвратить контроль над Донбассом, способность Ахметова предложить тысячам людей безопасную работу или лишить их ее делает его ключом к мирному урегулированию, указывается в статье.

"Ахметов всегда стремился содействовать мирному урегулированию ситуации на Донбассе… Мы верим в единую Украину, и когда на Донбасс вернется мир, господин Ахметов и SCM обязательно примут участие в процессе реинтеграции и восстановлении", - говорится в комментарии СКМ, который приводится в этой статье.

Ранее "Страна" рассказывала, как олигарх Коломойский вербует людей и решает вопросы.

Мы также писали, что 11 февраля Ахметов приходил в НАБУ, но в Бюро засекретили причину этого визита.