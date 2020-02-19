Синоптики отметили в январе в Украине недобор осадков из-за того, что держалась аномально теплая погода. Лишь последние дни месяца, когда страну накрыл снегопад, немного изменили ситуацию.

Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Синоптики уточнили, сколько осадков выпало в бассейнгах украинских рек 29-31 января:

в бассейне Сейма и Десны (Черниговская обл.) - 20 - 50 мм;

на Закарпатье, в верховьях Прута - 20 - 50 мм;

в горных притоках Днестра (Львовская, Ивано-Франковская) - 20 - 50 мм;

в бассейне Западного Буга, на верхних участках бассейна Припяти (Волынская обл.) 10-20 мм;

в бассейне Ингула и на Левобережье - 10-20 мм;

на правобережье Припяти - 5-10 мм;

в бассейне Южного Буга и на побережье Приазовья - 5-10 мм.

Аналогичная проблема недобора осадков наблюдалась в январе и в бассейнах рек, определяющих приток к Киевскому и боковой к Каневскому водохранилищам. Там 29 -31 января выпало от 10 до 50 мм осадков в виде мокрого снега и дождя.

Погодные условия на протяжении всего января, как и в декабре прошлого года, были неблагоприятными для снегонакопления. По состоянию на 31 января по замерам метеорологических станций отмечался снежный покров на территории бассейнов Днепра, Сожа, Десны высотой преимущественно 2-10 см, только в нижних участках бассейна Десны и Сейма 10-21 см. В бассейне Припяти снежный покров отсутствует.

По долгосрочному прогнозу средний приток воды в Киевское и Каневское водохранилища за февраль 2020 предполагается на уровне 83 и 85% месячной нормы стока.

В бассейнах притоков Среднего Днепра в январе выпало 30-80% месячной нормы осадков (большая часть в третьей декаде января). На реках происходило медленное увеличение водности. На Роси (пост Корсунь-Шевченковский), Орели (пост Царичанка), Суле (пост Лубны) сохраняется маловодие с расходами воды соответственно 15, 28 и 22% январской нормы.

Маловодие содержится по боковому притоку воды к Кременчугскому водохранилищу, объем притока за январь составил 32,4 млн. м3 (22% январской нормы).

В январе в бассейнах рек Киевской области наблюдался дефицит осадков, их выпало 34-60% месячной нормы. Поэтому сохранялся период низкой зимней межени, происходили незначительные колебания уровней воды с преобладанием спада. На многих водотоках, в результате сбросов воды из водохранилищ, поддерживалась необходимая водность для недопущения возникновения негативных последствий для населения и промышленности.

Среднемесячная водность рек Киевской области была значительно ниже нормы - 23-77%, на реке Ирша - чрезвычайно низкая водность - 13-15% месячной нормы.

Сложная гидрологическая ситуация и на реке Рось: в верховьях Роси средняя месячная водность составляла 14% месячной нормы. В среднем течении, за счет сбросов воды из водохранилищ, водность постоянно поддерживалась в пределах 26-28% месячной нормы. В створе гидрологического поста Корсунь-Шевченковский (нижнее течение реки Рось) средняя месячная водность равна 2,54 м3 / с или 15% нормы, удерживаясь на экстремально низких значениях.

В бассейне Северского Донца и Приазовья в течение месяца наблюдались незначительные суточные колебания уровней воды (1- 5 см за сутки).

В конце первой декады января на большинстве участков Северского Донца, малых реках и водохранилищах Харьковской области отмечались ледовые явления в виде заберегов, неполного ледостава, иногда устанавливался ледостав незначительной толщины. Водность большинства рек региона в январе была в пределах 45-77% месячной нормы.

Средний приток воды в январе в Печенежское водохранилище составлял 16,3 м³ / с (128% нормы), к Краснооскольского 26,4 м³ / с (101% нормы), водность Северского Донца в створе гидропоста Изюм 35,3 м³ / с (73 % нормы).

Водность Южного Буга в январе составляла 21-45%, его притоков 52-73% месячной нормы.

Максимальные средние и минимальные уровни воды в январе на украинском участке Дуная составляли (в см над нулем поста): Рени 224, 135, 64; Измаил 162, 106, 56; Килия 99, 65, 27, Вилково 101, 83, 52, что на 15-102 см ниже среднемноголетние значения.

Средняя за январь водность рек западных областей Украины составляла (в процентах нормы): Западный Буг 80-85; Днестр 62-74, Прут, Сирет 48-51; Тиса 38-66, Латорица, Уж 44-47.

На реках Закарпатья в течение месяца содержалась низкая водность с незначительными колебаниями уровней воды и неустойчивыми ледовыми явлениями, преимущественно в виде неполного ледостава и заберегов.

Устойчивый снежный покров в течение месяца удерживался на высокогорье и в горных районах на северных склонах. На остальной территории незначительный снежный покров устанавливался и таял несколько раз.

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