Конституционный суд (КС) рассмотрел конституционное представление Верховного суда о его ликвидации. КС постановил, что Верховная Рада, прекратив деятельность Верховного суда, вышла за пределы полномочий.

О вердикте КС сообщает на его сайте отдел коммуникации и правового мониторинга.

18 февраля суд принял решение по делу по конституционному представлению Верховного суда относительно соответствия Конституции отдельных положений закона "О судоустройстве и статусе судей" от 2 июня 2016 года №1402-VIII. В этом представлении субъект права отстаивал позицию, согласно которой Верховная Рада, закрепив на законодательном уровне порядок прекращения деятельности и ликвидации Верховного суда, вышла за пределы полномочий, определенных Конституцией.

Конституционный суд признал не соответствующими Конституции положения пунктов 7 ("и ликвидируются" в части Верховного суда), 14 ("судьи Верховного суда") и 25 раздела XII "Заключительные и переходные положения" закона №1402. Судьи Конституционного суда решили, что в правовой системе страны есть только один высший орган судебной власти, и изменение названия не предусматривает прекращения деятельности и ликвидации Верховного суда.

Конституционный суд рекомендовал парламенту безотлагательно привести положения законодательства Украины в соответствие с его решением.

Ранее "Страна" писала, что КС признал неконституционным конкурс для судей Верховного суда в контексте судебной реформы 2016 года.

Мы разбирались, останутся ли в связи с таким решением действительными вердикты Верховного суда.