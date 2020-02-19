Источники в Букингемском дворце сообщили, что идет процесс пересмотра использования слова "Royal" принцем Гарри и его женой Меган, которое они используют для своего бренда.

Об этом сообщает издание People.

Как отмечается, обсуждения все еще ведутся, но, скорее всего, этот термин не будет частью брендинга некоммерческой организации Гарри и Меган.

В прошлом месяце герцог и герцогиня Сассексские удивили мир, когда они объявили о планах отказаться от своих королевских обязанностей и "перейти к новой рабочей модели".

В то же время выяснилось, что пара подала заявку на товарный знак в Великобритании на термин "Sussex Royal", охватывающий сотни предметов по категориям печатной продукции, одежды, агитации, благотворительного сбора средств, образования и социальных услуг.

Однако помощник королевы, глава Геральдической палаты Томас Вудкок предостерег герцога и герцогиню от использования этого термина.

"Я не думаю, что это правильно. Не может быть двух вещей одновременно. Вы либо [королевский человек], либо нет", – заявил он.

Королева Елизавета и высокопоставленные официальные лица согласились, что "для пары уже невозможно употреблять слово "королевский" в своем брендинге.

Но при этом королевский источник сообщил изданию, что вопрос использования термина Sussex Royal "все еще прорабатывается с официальными лицами во дворце".

Напомним, британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл публично заявили о намерении выйти из королевской семьи и стать финансово независимыми.

Также сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II выразила поддержку решению принца Гарри и его супруги отказаться от выполнения королевских обязанностей и больше жить частной жизнью.