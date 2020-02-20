Самолет SkyUp, который выполняет рейс из Уханя. Фото с сайта Информатор
Самолет SkyUp, который выполняет рейс из Уханя. Фото с сайта Информатор

Сегодня, 20 февраля, в Украине должен приземлиться самолет с украинцами и иностранными гражданами из Китая.

Все они эвакуированы из КНР по собственному желанию из-за бушующего там коронавируса. На операцию по доставке граждан запланировано потратить 4,5 миллиона гривен. 

Официально Минздрав засекретил город прибытия "из-за панических настроений". Время в пути - 19 часов 40 минут. Самолет должен преодолеть дистанцию в семь тысяч километров с дозаправкой в Алматы. 

Как этот борт вылетал в Китай, с какими сложностями было сопряжено осуществление рейса, что говорили чиновники накануне, мы подробно рассказывали вчера в нашем онлайне

Сегодня мы сообщаем все подробности прибытия борта SkyUp с украинцами на борту в этом материале, он обновляется.

7:40 Наш корреспондент Влад Бовтрук приехал в аэропорт "Борисполь".

Вот что там происходит прямо сейчас:

аэропорт Борисполь

аэропорт Борисполь

аэропорт Борисполь

аэропорт Борисполь

7:36 На онлайн-табло "Борисполя" борт продолжает ожидаться в 7:56. На онлайн-табло харьковского аэропорта информации нет. 

Но, судя по радару, борт летит в Харьков. 

7:28 Судя по онлайн-радару, направление движения самолета больше в сторону Харькова, а не Киева. 

7:13 Самолет протелел Одессу и Херсон, он уже над украинской сушей. 

6:53 Если самолет приземлится все же в Борисполе, то остался ровно час до его прибытия. 

6:23 На борту SkyUp летят 73 человека. Не взяли четверых - трех украинцев и одного иностранного гражданина. 

Телеграм-канал "Харьков 1654" опубликовал фото, как люди проходили контроль на этот рейс, что происходит на борту и как загружался самолет. 

самолет скайап

скайап

скайап

5:58 Тем временем, борт SkyUp уже над Черным морем. То есть лететь осталось совсем чуть-чуть. 

Если он сядет не в Киеве, а, допустим, в Харькове или Одессе, это произойдет вовсе где-то через час. 

Ухань - Киев 

5:43 Может ли самолет сесть не в Борисполе, а в другом украинском аэропорту, например, в том же Харькове? Такая вероятность не исключена. 

Пока же мы видим следующее. На онлайн-табло харьковского и других аэропортов самолета нет.

А на онлайн-табло "Борисполя" рейс есть. Время прибытия в сравнении с онлайн-радаром отличается на одну минуту - в 7:51. 

Место прибытия - терминал F. Тогда как большинство рейсов прилетают в D.

5:37 Доброе утро! Приближается прибытие самолета из Уханя. 

На онлайн-радаре видно, что сейчас борт пролетает над Грузией. 

Указывается, что задержка - задержка 5 часов и 32 минуты. Хотя дата прибытия наоборот приблизилась, и теперь не в 8:20, а в 7:52. 

Место прибытия - все так же пока аэропорт "Борисполь". Хотя вчера вечером харьковские СМИ сообщили, что самолет прилетит в Харьков. Называлось и приблизительное время - 6 утра. 

Разместить же граждан на карантин, отмечают харьковские журналисты, должны в Харьковской области на базе отдыха имени Соича.

Ухань Борисполь

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.