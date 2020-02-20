Сегодня, 20 февраля, в Украине должен приземлиться самолет с украинцами и иностранными гражданами из Китая.

Все они эвакуированы из КНР по собственному желанию из-за бушующего там коронавируса. На операцию по доставке граждан запланировано потратить 4,5 миллиона гривен.

Официально Минздрав засекретил город прибытия "из-за панических настроений". Время в пути - 19 часов 40 минут. Самолет должен преодолеть дистанцию в семь тысяч километров с дозаправкой в Алматы.

Как этот борт вылетал в Китай, с какими сложностями было сопряжено осуществление рейса, что говорили чиновники накануне, мы подробно рассказывали вчера в нашем онлайне.

Сегодня мы сообщаем все подробности прибытия борта SkyUp с украинцами на борту в этом материале, он обновляется.

7:40 Наш корреспондент Влад Бовтрук приехал в аэропорт "Борисполь".

Вот что там происходит прямо сейчас:

7:36 На онлайн-табло "Борисполя" борт продолжает ожидаться в 7:56. На онлайн-табло харьковского аэропорта информации нет.

Но, судя по радару, борт летит в Харьков.

7:28 Судя по онлайн-радару, направление движения самолета больше в сторону Харькова, а не Киева.

7:13 Самолет протелел Одессу и Херсон, он уже над украинской сушей.

6:53 Если самолет приземлится все же в Борисполе, то остался ровно час до его прибытия.

6:23 На борту SkyUp летят 73 человека. Не взяли четверых - трех украинцев и одного иностранного гражданина.

Телеграм-канал "Харьков 1654" опубликовал фото, как люди проходили контроль на этот рейс, что происходит на борту и как загружался самолет.

5:58 Тем временем, борт SkyUp уже над Черным морем. То есть лететь осталось совсем чуть-чуть.

Если он сядет не в Киеве, а, допустим, в Харькове или Одессе, это произойдет вовсе где-то через час.

5:43 Может ли самолет сесть не в Борисполе, а в другом украинском аэропорту, например, в том же Харькове? Такая вероятность не исключена.

Пока же мы видим следующее. На онлайн-табло харьковского и других аэропортов самолета нет.

А на онлайн-табло "Борисполя" рейс есть. Время прибытия в сравнении с онлайн-радаром отличается на одну минуту - в 7:51.

Место прибытия - терминал F. Тогда как большинство рейсов прилетают в D.

5:37 Доброе утро! Приближается прибытие самолета из Уханя.

На онлайн-радаре видно, что сейчас борт пролетает над Грузией.

Указывается, что задержка - задержка 5 часов и 32 минуты. Хотя дата прибытия наоборот приблизилась, и теперь не в 8:20, а в 7:52.

Место прибытия - все так же пока аэропорт "Борисполь". Хотя вчера вечером харьковские СМИ сообщили, что самолет прилетит в Харьков. Называлось и приблизительное время - 6 утра.

Разместить же граждан на карантин, отмечают харьковские журналисты, должны в Харьковской области на базе отдыха имени Соича.