В помещениях Одесского морского торгового порта и Администрации морских портов сегодня проводят обыски прокуроры и сотрудники СБУ. По данным следствия, руководство порта утвердило для приближенным бизнесменов расценки, которые в десятки раз были ниже фактических расходов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в среду.

"По данным следствия, руководство ГП "Администрация морских портов Украины" и ГП "Одесский морской торговый порт" может быть причастно к масштабным злоупотреблениям, из-за которых государство ежегодно несло убытки в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Так, следствие считает, что в течение 5 лет чиновники указанных предприятий, вероятно, сдавали в аренду приближенным к ним коммерческим структурам буксиры государственного портового флота по значительно заниженным тарифам.

Установлено, что руководство порта утвердило для бизнесменов расценки, которые в десятки раз были ниже фактических расходов, а арендные ставки не включали надбавки за работу в выходные дни и ночью. Вместе с тем, расходы на обслуживание, топливо и ремонт буксиров Одесский морской торговый порт осуществлял себе в убыток.

"Таким образом, фирмы-арендаторы оказывали услуги по буксировке, которые ранее предоставляли государственные предприятия и получали от судовладельцев значительные прибыли, которые должны были поступать в бюджет", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью) УК Украины.

Напомним, что НАБУ и СБУ в конце прошлого года ходили с обыском в Администрацию морских портов Украины.

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