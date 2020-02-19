В четверг, 20 февраля, погоду в Украине будет определять антициклон, поэтому в большинстве областей будет преобладать сухая погода, и лишь небольшой фронт приведет дождь и мокрый снег в западные регионы страны. Осадки, вероятно, придут к Винницкой и Житомирской области. Об этом на своей странице в соцсети написала синоптик Наталья Диденко.

"Пока циклон с интересным женским именем Wiltrud бушует вблизи Исландии, Великобритании и Скандинавии и нагоняет туда ураганные ветры, в Украине погоду завтра, 20 февраля, будет определять его антипод, антициклон", - обещает синоптик.

Температура воздуха завтра в течение дня составит +3-8 градусов. В Киеве солнце спрячется за облаками, однако осадков не предвидится. В столице завтра +5-6 градусов.

"Серьезные осадки с сильным ветром появятся в Украине 23-24 февраля - подготовьте головы, зонты и законсервируйте сегодня нормальное солнечное настроение для мрачного ветряного периода", - советует Наталья Диденко.

Фото: facebook.com

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