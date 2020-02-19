В четверг, 20 февраля, рейс SkyUp доставит украинских граждан и иностранцев из Уханя - центра эпидемии коронавируса, где по последним данным от вируса Covid-19 скончались 2007 человек из 74 тысячи человек, у которых диагностировали заболевание.

Представители Минздрава не называют аэропорт, куда должен прилететь борт. Однако это выяснила "Страна".

Всех эвакуированных будут развозить по 4 пунктам, которые также держат в секрете, раздельно - 48 украинцев, 29 иностранцев и отдельно - членов экипажа.

Мы собрали все, что было сегодня рассказали о рейсе чиновники, а также то, что узнали наши журналисты.

Также мы ведем онлайн-репортаж о том, как украинцев эвакуируют из Китая.

Что стало известно после брифинга

Брифинг касательно вопроса завтрашнего прилета самолета из Уханя начался 19 февраля в 17:30.

На встрече присутствовал заместитель главы Минздрава Дмитрий Коваль, а также представитель МИД и государственный секретарь Андрей Заяц, представитель ГосЧС Василий Синица.

Правая рука Скалецкой начал выступление с того, насколько важна предстоящая эвакуация украинцев. "Сперва хочу сказать, что наши люди - приоритет для государства, их спасение и для правительства и для президента - это главный вопрос. Панические настроения раздуваются теми, кто заинтересованы в этом. Приняты все необходимые меры для непопадания вируса в Украину, если этого не удастся сделать, есть все, для того, чтобы предотвратить распространение вируса", - сказал он.

Также стало известно, что всем эвакуируемым предстоит пройти третью линию санитарного контроля.

Во время промежуточной посадки в аэропорту Алма-Аты 2 гражданина Казахстана сойдут с самолета. На данный момент все пассажиры прошли 2 границы контроля из трёх существующих и все здоровы.

Коваль добавил, что у Минздрава есть четкий план действий, который разрабатывался несколько недель. "Угроз нет, не надо создавать панику и сохранять здравый смысл. В этом самолете мог оказаться кто-то родной и кто-то близкий каждого из нас", - отметил заместитель Скалецкой.

По словам представителя МИД Андрея Зайца, в самолете будут находится 48 граждан Украины и 29 иностранцев - 2 из Казахстана, 8 - из Аргентины, 5 - Доминиканская республика, 1 - Израиль, 1 - Черногория, 1 - Панама.

В Алма-Аты экипаж будет изменен.

На вопрос о том, где самолет приземлится, Дмитрий Коваль сказал, что выбрано 4 места дислокации, учитывая настроения жителей места не разглашаются: "Все 4 места готовы. Все в разных местах Украины. Отдельно будут везти членов экипажа, отдельно - иностранцев и отдельно - украинцев", - заявил Коваль.

Что выяснила "Страна" о самолете из Уханя

"Стране" выяснила, что рейс из Уханя уже вылетел. Его осуществляет Боинг 737-73V авиакомпании SkyUp.

Дистанция - 7087 километров. Время в пути составит 19 часов и 40 минут. В него включены остановка, дозаправка, высадку двух пассажиров в Алма-Аты.

Борт SkyUP приземлится в аэропорту "Борисполь" в 8:20 минут по киевскому времени.

Скриншоты с сайта radarbox24

Ранее "Страна" подробно анализировала, почему украинские регионы не хотят принимать сограждан из эпицентра коронавируса.

Так, Галичина не на шутку взбунтовалась из-за слухов о прибытии украинцев из Ухани, а на трассе под Тернополем жители блокируют дороги, чтобы не пустить эвакуированных из Китая.