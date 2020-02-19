Завтра в 8 утра ожидается прибытие из Уханя лайнера с гражданами Украины, проживавшими в этом китайском городе. За ночь до посадки самолета власти решили засекретить место его приземления.

Об этом заявил на брифинге в Киеве заместитель главы МОЗ Дмитрий Коваль.

На вопрос журналиста, куда прилетит воздушное судно, Коваль сказал, что эта информация не публичная, учитывая настроения населения Украины. И добавил, что для посадки выбрано четыре места. "Все четыре места готовы. Все в разных местах Украины. Отдельно будут везтись члены экипажа, отдельно - иностранцы, отдельно - украинцы", - заявил Коваль.

Не дали своих комментариев по этому поводу и другие два участника брифинга: представитель МИД, государственный секретарь Андрей Заяц и представитель ГСЧС Василий Синица.

Как писала "Страна", многие регионы Украины отказываются принимать эвакуированных из Уханя. Например, сегодня это сделала Ровенская ОГА.

Мы разбирались, почему возникло такое отношение к попавшим в беду согражданам.