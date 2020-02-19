Правоохранительный комитет Верховной Рады рекомендовал вынести постановление об увольнении директора НАБУ Артема Сытника, который попал в реестр коррупционеров, на усмотрение парламента. Такое решение было принято на заседании 19 февраля.

Об этом говорится в Twitter ЦПК.

"Правоохранительный комитет Рады неожиданно рассмотрел незаконное постановление об увольнении директора НАБУ Артема Сытника. Депутаты рекомендовали профильному регламентному комитету предложить вынести это постановление на усмотрение Верховной Рады", - говорится в сообщении.

Председатель комитета Денис Монастырский, заявил, что считает постановление незаконным, но предложил оставить этот вопрос на усмотрение Рады. Вопрос постановления поднял на заседании комитета 19 февраля депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский и депутат от ОПЗЖ Илья Кива.

Сьогодні правоохоронний комітет Ради несподівано розглянув незаконну постанову про звільнення директора НАБУ Артема Ситника. Депутати рекомендували профільному регламентному комітету запропонувати винести цю постанову на розсуд Верховної Ради. pic.twitter.com/lEEsdV74md — ЦПК (@zer0corruption_) February 19, 2020

Голова правоохоронного комітету Денис Монастирський, якого вважають близьким до міністра Арсена Авакова, заявив, що вважає цю постанову незаконною, попри це запропонував залишити це питання на розсуд Верховної Ради. pic.twitter.com/DrJrvnCKnd — ЦПК (@zer0corruption_) February 19, 2020

Питання постанови підняв депутат від «Слуги народу» Максим Бужанський та депутат від ОПЗЖ Ілля Кива. Маніпулюючи, вони пропонували негайний розгляд цієї постанови, незважаючи на те, що вона незаконна. pic.twitter.com/4uSAZfPvEy — ЦПК (@zer0corruption_) February 19, 2020

Видео: twitter.com

7 февраля в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об увольнении главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. По мнению его инициаторов, НАБУ не может возглавлять лицо с коррупционным опытом.

Сытник считает, что за сбором в Верховной Раде подписей за его отставку стоят олигарх Игорь Коломойский и глава МВД Арсен Аваков, который мстит ему за историю с рюкзаками от сына министра внутренних дел.

Ранее "Страна" разбиралась, отправят ли Сытника в отставку уже на этой неделе.

Также мы писали о том, что в Киеве несколько тысяч аграриев требовали отставки Сытника.