Судьбу Сытника теперь решит парламент. Фото: nv.ua

Правоохранительный комитет Верховной Рады рекомендовал вынести постановление об увольнении директора НАБУ Артема Сытника, который попал в реестр коррупционеров, на усмотрение парламента. Такое решение было принято на заседании 19 февраля.

Об этом говорится в Twitter ЦПК.

"Правоохранительный комитет Рады неожиданно рассмотрел незаконное постановление об увольнении директора НАБУ Артема Сытника. Депутаты рекомендовали профильному регламентному комитету предложить вынести это постановление на усмотрение Верховной Рады", - говорится в сообщении.

Председатель комитета Денис Монастырский, заявил, что считает постановление незаконным, но предложил оставить этот вопрос на усмотрение Рады. Вопрос постановления поднял на заседании комитета 19 февраля депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский и депутат от ОПЗЖ Илья Кива.

Видео: twitter.com

7 февраля в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об увольнении главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. По мнению его инициаторов, НАБУ не может возглавлять лицо с коррупционным опытом.

Сытник считает, что за сбором в Верховной Раде подписей за его отставку стоят олигарх Игорь Коломойский и глава МВД Арсен Аваков, который мстит ему за историю с рюкзаками от сына министра внутренних дел.

Ранее "Страна" разбиралась, отправят ли Сытника в отставку уже на этой неделе.

Также мы писали о том, что в Киеве несколько тысяч аграриев требовали отставки Сытника.

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