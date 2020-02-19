В Украине приняты все меры для непопадания китайского коронавируса на территорию страны. Если это все же произойдет, есть все средства для предотвращения распространения вируса.

Об этом в среду, 19 февраля, заявил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль во время брифинга касательно завтрашнего прилета самолета с эвакуируемыми из китайского Уханя - центра эпидемии коронавируса.

"Сперва хочу сказать, что наши люди - приоритет для государства, их спасение и для правительства и для президента - это главный вопрос. Панические настроения раздуваются теми, кто заинтересованы в этом. Приняты все необходимые меры для непопадания вируса в Украину, если этого не удастся сделать, есть все для того, чтобы предотвратить распространение вируса", - заявил Коваль.

По его словам, сейчас продолжает прохождение третьей линии санитарного контроля всеми эвакуируемыми. Двое граждан Казахстана сойдут в Алма-Ате, где будет промежуточная посадка.

Также Коваль сообщил, что на данный момент все пассажиры прошли две границы контроля из трех существующих и все здоровы.

Замминистра отметил, что четкий план эвакуации разрабатывался несколько недель, поэтому угрозы нет, нужно сохранять здравый смысл и не надо создавать панику. "В этом самолете мог оказаться кто-то родной и кто-то близкий каждого из нас", - сказал Коваль.

По словам государственного секретаря и представителя МИД Андрея Зайца, на борту находятся 48 граждан Украины и 29 иностранцев:

2 - Казахстан

8 - Аргентина

5 - Доминиканская республика

1 - Израиль

1 - Черногория

1 - Панама

Также сообщается, что члены экипажа будут заменены в Алма-Ате.

На вопрос - где самолет приземлится, Дмитрий Коваль сказал, что это место, учитывая настроения в обществе, не разглашается. А поселят украинцев в четырех местах: " Все они готовы. Все в разных местах Украины. Отдельно будет вестись члены экипажа, отдельно иностранцы, отдельно украинцы", - заявил Коваль.

Как сообщалось, аэропорт Львова подтвердил, что самолет, на котором 20 февраля из Китая эвакуируют украинцев, приземлится у них.

Также мы писали, что во Львовской области продолжается паника из-за слухов о размещении на карантин эвакуированных украинцев. Под госпиталь принесли шины.