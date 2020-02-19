Следователи ГБР расследуют факт изнасилования школьницы, которое совершил сотрудник полиции. По предварительным данным, правоохранитель пригласил несовершеннолетнюю к себе домой и заставил вступить с ним в интимную связь. Инцидент произошел в Одессе. Об этом сообщается на сайте Госбюро расследований.

Как предварительно установили следователи, 18 февраля 2020 года ученица 11 класса одной из одесских школ рассказала учителю о том, что 11 февраля в дневное время ее пригласил к себе домой инспектор ювенальной превенции одного из отделений полиции в Одессе.

Когда девочка пришла к нему домой, полицейский путем шантажа заставил ее вступить с ним в интимную связь. Сейчас проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, начали досудебное расследование по факту изнасилования несовершеннолетней ( ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

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