В Иране объявили о двух заболевших новым коронавирусом. Уже к вечеру они умерли
В Иране два человека умерли в больнице от коронавируса. До этого анализы показали наличие у них заражения новым вирусом Covid-19. Это первые случаи заболеваемости в Иране.
Информацию о заражении граждан ближневосточной страны сообщил официальный представитель правительства Али Рабии в Twitter.
"Несколькими минутами ранее министр здравоохранения, ссылаясь на доклад специалистов ведомства, сообщил о положительном диагнозе в двух случаях подозрения на коронавирус в Куме (город к югу от Тегерана. - Ред.)", - написал Рабии днем 19 февраля.
Скриншот: Twitter/ Alirabiei_ir
Позже Минздрав Ирана заявил об изоляции людей, чьи анализы показали коронавирус. К вечеру же стало известно об их смерти.
Ранее в ближневосточном регионе коронавирус обнаружили в Объединенных Арабских Эмиратах. В конце января там заразилась целая семья.
"Страна" публиковала результаты первого крупного исследования о заражении коронавирусом и статистике смертности от него.