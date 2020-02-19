В Иране два человека умерли в больнице от коронавируса. До этого анализы показали наличие у них заражения новым вирусом Covid-19. Это первые случаи заболеваемости в Иране.

Информацию о заражении граждан ближневосточной страны сообщил официальный представитель правительства Али Рабии в Twitter.

"Несколькими минутами ранее министр здравоохранения, ссылаясь на доклад специалистов ведомства, сообщил о положительном диагнозе в двух случаях подозрения на коронавирус в Куме (город к югу от Тегерана. - Ред.)", - написал Рабии днем 19 февраля.

Скриншот: Twitter/ Alirabiei_ir

Позже Минздрав Ирана заявил об изоляции людей, чьи анализы показали коронавирус. К вечеру же стало известно об их смерти.

Ранее в ближневосточном регионе коронавирус обнаружили в Объединенных Арабских Эмиратах. В конце января там заразилась целая семья.

"Страна" публиковала результаты первого крупного исследования о заражении коронавирусом и статистике смертности от него.