В среду, 19 февраля, курс гривни на межбанковском валютном рынке упал до 24,4850 грн/$1 с 24,4475 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает "Интерфакс-Украина".

Как сообщается, котировки гривни к окончанию торгов составили 24,475-24,495 грн/$1, тогда как Нацбанк на 20 февраля установил официальный курс национальной валюты 24,5231 грн/$1.

Также Нацбанк Украины установил курсы доллара по отношению к гривне на 20 февраля. Справочный курс гривни к доллару США на межбанке 19 февраля упал до 24,52 грн/$1 с 24,44 грн/$1.

Ранее сообщалось, что доллар дорожает из-за обострения на Донбассе и провальных размещений облигаций госзайма.

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