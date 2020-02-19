В городе Сквира Киевской области, неизвестный распылил слезоточивый газ в школе. В результате в больницу попали 16 детей. Всех учеников школы эвакуировали с места происшествия.

Об этом передает пресс-служба Нацполиции.

"19 февраля в городе Сквира неизвестный распылил слезоточивый вещество на первом этаже школы", – говорится в сообщении. В результате инцидента пострадали 16 детей – в возрасте от 6 до 15 лет. Все они госпитализированы, занятия в школе отменили.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, работники ювенальной превенции, спасатели и медики.

Напомним, что в столичной школе на Оболони подросток-хулиган распылил слезоточивый газ.

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