На период летней навигации авиакомпания "Роза ветров" (Windrose) добавит рейсы в Любляну (Словения), Загреб (Хорватия), Берлин (Германия) и Бургас (Болгария). Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу компании.

Уточняется, что рейсы в Любляну будут выполняться - с 30 апреля по 22 октября из Киева (аэропорт "Борисполь") на самолетах Embraer-145 по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета в одну сторону с багажом – от 2,7 тыс. грн.

Период выполнения авиарейсов в Загреб - со 2 июня по 24 октября. Авиарейсы будут выполняться из Киева (аэропорт "Борисполь") на самолетах Embraer-145 по вторникам, четвергам и субботам. Стоимость билета в одну сторону с багажом – от 2,7 тыс. грн.

Период выполнения авиарейсов в Берлин - с 1 июня по 24 октября. Авиарейсы будут выполняться из Днепра на самолетах Embraer-145 по понедельникам, средам и пятницам. Стоимость билета в одну сторону с багажом - от 2,7 тыс. грн.

Период выполнения авиарейсов в Бургас – с 7 июня по 13 сентября. Авиарейсы будут выполняться из Днепра на самолетах Embraer-145 по вторникам, четвергам и воскресеньям. Стоимость билета в одну сторону с багажом – от 3 тыс. грн.

Напомним, Windrose запустит авиарейсы между крупнейшими городами Украины с апреля 2020 года.

Также мы сообщали, что водителям разрешат регистрироваться на авиарейс или поезд по е-удостоверению.