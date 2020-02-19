В компании "Укртелеком" решили повысить стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон для населения на 10% с 1 марта 2020 года. Стоимость возрастет с 54,28 гривен до 59,71 гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечается, 1 марта будет прекращено действие скидки на ежемесячную плату за услуги фиксированной телефонной связи, которая действовала для абонентов (физических лиц) с 1 января 2020 года.

Кроме того, "Укртелеком" повысил тарифы на план "Домашний базовый" с 94 грн до 117 грн (500 минут на междугородные разговоры и 120 минут на мобильные номера). Тариф "Домашний безлимитный" повышен с 99 грн до 123 грн.

Напомним, в Украине с 1 января 2020 года вступили в силу новые предельные тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги, которыми были повышены тарифы на услуги "Укртелекома".

Согласно решению НКРСИ, с 1 января 2020 года установлены новые предельные тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги. Стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон для населения повышен на 10% - с 54,28 гривен до 59,71 гривен. Для предприятий, учреждений, организаций, физических лиц предпринимателей стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон повышена на 10% - с 59,59 грн до 65,55 грн. Однако в пресс-службе "Укртелекома" заявили, что с 1 января повышения тарифов не произойдет.

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