Прокуратура передала в суд обвинительный акт против 48-летнего киевлянина Алексей Берестецкого, который вечером 6 ноября 2020 года в жилом доме Святошинского района Киева открыл стрельбу во время конфликта с соседями и ранил мужчину. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

"Киевской местной прокуратурой № 8 направлен в суд обвинительный акт в отношении 48-летнего мужчины, который во время конфликта с жильцами многоквартирного дома открыл стрельбу и ранил одного из них", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в отношении стрелка было открыто уголовное производство по подозрению в совершении законченного покушения на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины). Соответствующий обвинительный акт направлен в Святошинский районный суд для рассмотрения по существу. Если вину подсудимого установят, то мужчине грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Напомним, конфликт Алексея Берестецкого с другими жильцами дома возник из-за долга за коммуналку. Он выстрелил из охотночьего карабина в своего соседа, который пришел к нему разбираться по поводу незаконного подключения к общему электростояку. Пострадавшего увезли в больницу в критическом состоянии.

Также "Страна" писала о том, что известно о святошинском стрелке Алексее Берестецком, который стрелял в соседа из-за долгов по ЖКХ.