Российского космонавта Николая Тихонова, командира экипажа космического корабля "Союз МС-16", который вылетит к МКС 9 апреля, могут снять с полета из-за травмы.

Об этом со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли пишет РИА Новости.

Так, по данным источников, Николай Тихонов получил травму, которая может стать препятствием для его полета на МКС. Рассматривается возможность замены его в экипаже на космонавта Сергея Рыжикова.

Также соответствующим структурам уже дано задание оперативно заменить личные вещи Тихонова (скафандр, ложемент, рационы питания и одежду) на комплекты для Рыжикова. Если космонавта действительно снимут с полета, еще один шанс отправиться на орбиту у него будет этой осенью.

Напомним, 15 февраля NASA в четвертый раз перенесло запуск ракеты, которая повезет груз на МКС.