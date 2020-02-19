Начальнику государственного предприятия "Бердянский морской торговый порт" вручили уведомление о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что причинило государству ущерб в размере около 2,5 миллионов. Об этом сообщается на сайте САП.

"В среду, 19 февраля 2020 года, под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что причинило ущерб в размере около 2,5 млн грн начальнику государственного предприятия "Бердянский морской торговый порт", - говорится в сообщении.

Действия начальника порта квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением) и ч.1 ст.366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины. Санкция первой предусматривает наказание до шести лет лишения свободы, а второй - штраф или ограничение свободы.

Также в рамках расследования дела, детективы задержали еще трех человек, вероятно причастных к совершению преступления. Речь идет о заместителе начальника, инженере морпорта и бывшей руководительнице коммерческой компании.

"Следствием установлено, что указанные лица организовали схему, по которой государственное предприятие перечислило коммерческой компании средства за фактически не доставленное оборудование. Как следствие, государству был нанесен ущерб на сумму 2,49 млн грн, что подтверждено заключением судебной экономической экспертизы", - говорится в сообщении САП.

Досудебное расследование по делу продолжается. Решается вопрос о сообщении троим задержанным о подозрении.

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