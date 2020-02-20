Рада может скоро отправить в отставку директора НАБУ Артема Сытника. Подписи за это в парламенте уже собраны.

Формальным поводом стало занесение Сытника в реестр коррупционеров. Это случилось после громкого дела об отдыхе главного антикоррупционера страны в охотничьих угодьях под Ровно. Где шеф антикорбюро развлекался за чужой счет и забыл внести этот подарок в свою декларацию.

Нахождение в этом реестре запрещает занимать должности, подобные директору НАБУ. И у Рады есть все основания уволить Сытника.

Сам директор НАБУ винит в интригах против себя Арсена Авакова и Игоря Коломойского. И грозит украинской власти последствиями на Западе, если увольнение состоится.

Впрочем, стоит отметить, что разговоры об уходе главы антикоррупционного бюро активизировались после того, как поменялся ветер в США. Над Трампом перестала нависать угроза импичмента и он начал теснить по всем фронтам демократов и их сторонников. К лобби последних относят традиционно и Артема Сытника, который пользовался благосклонностью бывшего посла США в Украине Мари Йованович, которую уволил Трамп.

Тем более, что Сытник был одним из фигурантов скандала с обвинениями против руководителя кампании Трампа Пола Манафорта. Именно НАБУ вело дело по "амбарной книге" Партии Регионов, на основании которой и были выдвивнуты затем обвинения против Манафорта.

Кроме того, есть запись разговора, где Сытник признается в своей работе в пользу Хиллари Клинтон на выборах 2016 года.

То есть, у Белого дома нет оснований как-то поддерживать главу НАБУ. Как раз наоборот.

Но важно не только это.

Большую роль играет и отношение к Сытнику внутри Украины. В первую очередь - огромные вопросы относительно эффективности его работы.

Сытник возглавляет бюро с момента его основания в 2015 году. С тех пор ни один высокопоставленный чиновник уровня министра, народного депутата или мэра крупного города в тюрьму по коррупционным обвинениям не сел.

При этом сам Сытник регулярно попадал в скандалы. И история с его незадекларированным отдыхом, по поводу чего его внесли в реестр коррупционеров - лишь одна из них.

Причем не самая громкая. Но однозначно самая анекдотичная.

Благодаря таким историям происходит очевидная "десакрализация" главы НАБУ, который, в силу занимаемой должности, должен являть пример нетерпимости к коррупции.

Естественно, с таким шлейфом Сытник вряд ли может эффективно работать вне зависимости от того как к нему на самом деле относятся западные партнеры.

Для понимания общей картины "Страна" собрала в хронологическом порядке главные скандалы, в которые попадал глава НАБУ.

Вмешательство в американские выборы

18 августа 2016 года НАБУ обнародовало фотокопии 19 страниц "черной бухгалтерии" Партии регионов, в которых упоминается политтехнолог и глава избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт. Он работал в Украине на бывшего президента Виктора Януковича.

Это вызвало скандал за океаном, и Манафорт был снят с должности. А через несколько лет - упрятан в тюрьму за получение нелегальных средств за рубежом и отмывание денег.

Уже тогда это выглядело как активная работа Сытника и ряд других деятелей в пользу Хиллари Клинтон. К слову, после победы Трампа на выборах НАБУ к этому делу больше не возвращалось. А само деле по черной бухгалтерии Партии Регионов в Украине постепенно развалилось.

А в марте 2019 года нардеп Борислав Розенблат обвинил Сытника в передаче штабу баллотировавшейся в президенты США Клинтон информации из "черной бухгалтерии" Партии регионов во время выборов в США в 2016 году. Он обнародовал аудиозапись с голосом Сытника.

"Я же ему тоже помогал, точнее не ему, а Хиллари… У Трампа внутренние вопросы доминируют над внешними, а Хиллари из тех политиков, которые выгодны Америке и миру. Для нас это было бы лучше, но для американцев лучше то, что делает Трамп", - говорил на пленке мужчина, чей голос был похож на Сытника.

Он признался, что "сливал" "черную бухгалтерию", но это не помогло Хиллари Клинтон, а ФБР помогло Трампу выиграть.

Спустя пару месяцев Генпрокуратура вызвала директора НАБУ на допрос в рамках производства ГБР о его возможном вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.

Осенью 2019-го экс-генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Сытник подтвердил лично главе САП Назару Холодницкому поддержку и заинтересованность в победе на выборах в США Хиллари Клинтон, которая была главным оппонентом Дональда Трампа.

Как сообщил Луценко, с точки зрения украинского законодательства такие действия не являются незаконными, однако США и личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани рассматривают это как вмешательство во внутренние дела страны.

В настоящее время в этом деле еще не поставлена окончательная точка.

Разглашение тайны следствия

В 2017 году Генпрокуратура завела дело, в котором фигурировал глава НАБУ. Артема Сытника обвинили в том, что он разгласил журналистам детали резонансных дел, чем нарушил гостайну и сразу две статьи Уголовного кодекса.

Перед этим состоялась закрытая встреча главы НАБУ Сытника с некоторыми представителями СМИ. Во время разговора "офрекордс" Сытник рассказал о делах нардепов Мартыненко и Онищенко, а также прокурора Кулика, изъятых $1,5 миллионах Януковича и некоторых других секретных подробностях и личных данных фигурантов.

В частности он цитировал телефонный разговор жены Кулика с подругой, где она из них говорит, что даже с подарков нужно платить налог: "Если даже насосала, все равно плати налог". То есть Сытник обнародовал результаты прослушки.

Правда, потом Юрий Луценко заявил, что уголовное производство против Сытника не открыто, и он лишь подозревается в возможной причастности к разглашению секретных данных. В итоге дело замяли.

Прослушка столичной синагоги

В 2018 году еврейская община обвинила директора НАБУ в прослушке прихожан в центральной синагоге Киева. Вероятнее всего, могли прослушивать депутата Верховной Рады Георгия Логвинского.

Артем Сытник заявлял, что информация о прослушивании прихожан детективами Бюро - это фейк. Но при этом конфиденциально встречался с главным раввином Украины и Киева Моше Реувеном Асманом в связи с этим скандалом.

Раввин заявлял, что НАБУ преследует прихожан и что он лично общался со свидетелями, которые рассказывали о давлении на них и угрозах со стороны детективов НАБУ с целью дать лживые показания и опорочить невинных людей.

Также Моше Реувен Асман опубликовал протокол о результатах проведения аудиоконтроля. Он обвинял в прослушке лично Сытника.

Крымские сотки

Еще в один скандал Сытник угодил осенью 2018 года. САП зарегистрировала уголовное производство против шефа НАБУ, которое касалось продажи земельного участка в Крыму на территории прибрежной зоны.

Семья Артема Сытника владела элитным участком площадью 0,0416 га в садоводческом кооперативе "Мираж" в Нахимовском районе Севастополя. Незадолго до аннексии Крыма, в 2013 году, его за 94,3 тысяч гривен приобрела супруга Сытника Анна.

В начале 2015 года, когда стартовал конкурсный отбор директора НАБУ, Сытник подал свои документы на участие в нем.

На профильных сайтах появилось объявление о продаже надела в "Мираже". Продавцом земли значилась Анна и указывался номер телефона жены Сытника. Уже 28 февраля 2015 года женщина оформила доверенность на право отчуждения участка в Крыму, выписанную на имя уроженки Черкасской области Елены Недыбайловой. При этом в собственности у его жены четыре сотки земли в аннексированном Крыму остались.

То есть де-юре землей владеют Сытники, а де-факто участок продан. Подтверждает это и то, что российские реестры с 1 августа 2017 года показывают нового владельца - уроженца Волгограда Андрея Пылова. Он купил землю у гражданки России Недыбайловой, действовавшей по доверенности от Сытников, за 900 тысяч рублей.

Сделка купли-продажи была проведена по российскому законодательству крымским нотариусом. Налог - 6600 рублей - ушел в казну РФ.

Свидетель по делу Сытника Николай Надейко рассказывал "Стране", как Сытник поручил ему встретить знакомых из Крыма - видимо, для передачи денег за эту сделку.

"Встретили на границе с Крымом, но уже на нашей территории. Супружеская пара, как я понял из разговора, везли Сытнику деньги, по всей видимости, за проданный участок в Крыму. Что за участок и за сколько его продали не знаю, не спрашивал. Эти люди, скорее всего, были посредниками при сделке, какие-то его друзья. Ночевали у Сытника, а на следующий день он отвозил их в аэропорт", — рассказал Надейко.

Вердикта по данному делу еще нет. Более подробно об этом истории мы рассказывали здесь.

Ночные посиделки у Порошенко

Весной 2018 года главу НАБУ заметили за ночным посещением домовладения Петра Порошенко.

Журналисты программы "Схемы" в процессе слежки за имением президента Порошенко в Козине выяснили, что Порошенко принимает тайных визитеров по ночам.

По данным журналистов, директор Национального антикоррупционного бюро посещал дом, в котором живет Порошенко.

Встреча состоялась поздно вечером 26 апреля. В это же время у ворот резиденции были зафиксированы машины, которыми пользуется депутат от БПП Александр Грановский, которого называли смотрящим за судами от Порошенко.

Сытник подтвердил факт встречи, однако, не встречу с Александром Грановским. Грановский не ответил на запрос журналистов, также как и Порошенко.

Ночные поездки к президенту дали новую пищу слухам о том, что глава НАБУ ориентируется не только на американское посольство (как многие думали), но и находится в коммуникации с Порошенко.

Более того, уже после ухода Порошенко с поста президента Сытника обвиняли в том, что он активно сливал дела против Порошенко, Грановского и других представителей прежней власти.

О подозрениях относительно возможных связей Сытника и команды Порошенко говорили "Стране" и источники в Офисе президента.

Обвинения в получении взятки

Весной 2019 года экстрадированный экс-нардеп и глава холдинга "Электромережа" Дмитрий Крючков, которго НАБУ обвиняла в незаконном выводе из "Запорожьеоблэнерго" порядка 1,4 млрд гривен, сообщил, что передал Сытнику взятку.

По его словам, 500 тысяч долларов он якобы передал в обмен на содействие по его делу.

Дмитрий Крючков

При этом не исключено было, что заявление о взятке Сытнику могло быть технической уловкой со стороны адвокатов - для передачи дела Крючкова из НАБУ в ГБР.

Скандальный отдых под Ровно

22 мая 2019 года ГБР открыло уголовное производство в отношении Артемы Сытника. Причина - он не задекларировал отдых на одной из охотничьих баз в Ровенской области.

В связи с этим проверялось и то, что он мог получить неправомерную выгоду, если его отдых был оплачен другими людьми.

С 2017 по 2019 годы директор НАБУ не меньше пяти раз проводил досуг в лесах Полесья, в охотничьем хозяйстве "Полесье-Сарны". Каждый раз времяпрепровождение было недешевым и стоило около 100 тысяч гривен. Сюда входили аренда домиков на 3-5 дней, охота, рыбалка, катания на лодках, квадроциклах, ресторан "Залив" на территории угодий, фейерверки и много других развлечений.

Угощали чиновника там по-богатому: колбасы, сыры, сладости, элитный алкоголь, в том числе коньяк Hennessy, виски Chivas Regal и водка Grey Goose. Интересно, что деликатесы проходили в обход официальной кухни. Их привозили из-за пределов отеля, чтобы не осталось чеков.

На этом отдыхе Артем Сытник умудрился разбить два квадроцикла, ремонт которых обошелся примерно в четыре тысячи долларов.

Однако ни сам отдых, ни ремонт транспорта глава НАБУ не оплачивал. Это делал его приятель Николай Надейко. Посредником же между Сытником и Надейко выступал дядя последнего, Николай Клевака. Он выполнял любые просьбы главы НАБУ: заказывал продукты, планировал развлекательную программу и договаривался с персоналом о дополнительном обслуживании вип-гостя. Подробности об этом скандальном отдыхе читайте в материале "Страны".

Главный свидетель против главы НАБУ Николай Надейко рассказал нам не только, как оплачивал отдых Сытник, но и то, что чиновник одалживал у него деньги - то 50 тысяч гривен, то три тысячи долларов, но каждый раз забывал вернуть долг.

По данному делу глава НАБУ давал показания в закрытом режиме, на заседание журналистов не пускали. В итоге 9 сентября 2019 года суд Ровенской области признал Сытника виновным в админнарушении. Ему присудили штраф в размере 3 400 гривен.

Вскоре адвокат Артема Сытник подал апелляцию. Однако Апелляционный суд оставил в силе штраф за незадекларированный отдых. Этот вердикт был вынесен 13 декабря 2019 года. То есть Сытник теперь официально - коррупционер.

К слову, параллельно Сытник попал в еще один скандал. Дело в том, что Надейко работает сейчас в компании "Авангард", советником Наталии Василюк - родной сестры владельца этой компании, крупного агробизнесмена Олега Бахматюка.

В конце прошлого года НАБУ объявило подозрение Олегу Бахматюку.

Бахматюк назвал это личной местью Сытника за показания, которые против главы НАБУ дал Надейко.

"Дело о коррупции Сытника строится фактически на показаниях Надейко, - сказал Бахматюк в интервью "Стране". - В любой цивилизованной стране такое совпадение свидетельствует о наличии конфликта интересов, о чем прекрасно знал генпрокурор Рябошапка, когда они незаконно передавали дело Сытнику. И то, что делает сейчас Сытник против меня - его личная месть за показания Надейко. Кстати, я с Надейко познакомился в здании НАБУ в присутствии Сытника и его заместителя Новака".

Бахматюк заявляет, что цель уголовного дела - парализовать работу компании. А работники его предприятий регулярно устраивают акции в центре Киева с требованием отставки Сытника. Последняя из них, в которой участвовало несколько тысяч человек, состоялась как раз вчера.