Рада может скоро отправить в отставку директора НАБУ Артема Сытника. Подписи за это в парламенте уже собраны.
Формальным поводом стало занесение Сытника в реестр коррупционеров. Это случилось после громкого дела об отдыхе главного антикоррупционера страны в охотничьих угодьях под Ровно. Где шеф антикорбюро развлекался за чужой счет и забыл внести этот подарок в свою декларацию.
Нахождение в этом реестре запрещает занимать должности, подобные директору НАБУ. И у Рады есть все основания уволить Сытника.
Сам директор НАБУ винит в интригах против себя Арсена Авакова и Игоря Коломойского. И грозит украинской власти последствиями на Западе, если увольнение состоится.
Впрочем, стоит отметить, что разговоры об уходе главы антикоррупционного бюро активизировались после того, как поменялся ветер в США. Над Трампом перестала нависать угроза импичмента и он начал теснить по всем фронтам демократов и их сторонников. К лобби последних относят традиционно и Артема Сытника, который пользовался благосклонностью бывшего посла США в Украине Мари Йованович, которую уволил Трамп.
Тем более, что Сытник был одним из фигурантов скандала с обвинениями против руководителя кампании Трампа Пола Манафорта. Именно НАБУ вело дело по "амбарной книге" Партии Регионов, на основании которой и были выдвивнуты затем обвинения против Манафорта.
Кроме того, есть запись разговора, где Сытник признается в своей работе в пользу Хиллари Клинтон на выборах 2016 года.
То есть, у Белого дома нет оснований как-то поддерживать главу НАБУ. Как раз наоборот.
Но важно не только это.
Большую роль играет и отношение к Сытнику внутри Украины. В первую очередь - огромные вопросы относительно эффективности его работы.
Сытник возглавляет бюро с момента его основания в 2015 году. С тех пор ни один высокопоставленный чиновник уровня министра, народного депутата или мэра крупного города в тюрьму по коррупционным обвинениям не сел.
При этом сам Сытник регулярно попадал в скандалы. И история с его незадекларированным отдыхом, по поводу чего его внесли в реестр коррупционеров - лишь одна из них.
Причем не самая громкая. Но однозначно самая анекдотичная.
Благодаря таким историям происходит очевидная "десакрализация" главы НАБУ, который, в силу занимаемой должности, должен являть пример нетерпимости к коррупции.
Естественно, с таким шлейфом Сытник вряд ли может эффективно работать вне зависимости от того как к нему на самом деле относятся западные партнеры.
Для понимания общей картины "Страна" собрала в хронологическом порядке главные скандалы, в которые попадал глава НАБУ.
Вмешательство в американские выборы
18 августа 2016 года НАБУ обнародовало фотокопии 19 страниц "черной бухгалтерии" Партии регионов, в которых упоминается политтехнолог и глава избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт. Он работал в Украине на бывшего президента Виктора Януковича.
Это вызвало скандал за океаном, и Манафорт был снят с должности. А через несколько лет - упрятан в тюрьму за получение нелегальных средств за рубежом и отмывание денег.
Уже тогда это выглядело как активная работа Сытника и ряд других деятелей в пользу Хиллари Клинтон. К слову, после победы Трампа на выборах НАБУ к этому делу больше не возвращалось. А само деле по черной бухгалтерии Партии Регионов в Украине постепенно развалилось.
А в марте 2019 года нардеп Борислав Розенблат обвинил Сытника в передаче штабу баллотировавшейся в президенты США Клинтон информации из "черной бухгалтерии" Партии регионов во время выборов в США в 2016 году. Он обнародовал аудиозапись с голосом Сытника.
"Я же ему тоже помогал, точнее не ему, а Хиллари… У Трампа внутренние вопросы доминируют над внешними, а Хиллари из тех политиков, которые выгодны Америке и миру. Для нас это было бы лучше, но для американцев лучше то, что делает Трамп", - говорил на пленке мужчина, чей голос был похож на Сытника.
Он признался, что "сливал" "черную бухгалтерию", но это не помогло Хиллари Клинтон, а ФБР помогло Трампу выиграть.
Спустя пару месяцев Генпрокуратура вызвала директора НАБУ на допрос в рамках производства ГБР о его возможном вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.
Осенью 2019-го экс-генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Сытник подтвердил лично главе САП Назару Холодницкому поддержку и заинтересованность в победе на выборах в США Хиллари Клинтон, которая была главным оппонентом Дональда Трампа.
Как сообщил Луценко, с точки зрения украинского законодательства такие действия не являются незаконными, однако США и личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани рассматривают это как вмешательство во внутренние дела страны.
В настоящее время в этом деле еще не поставлена окончательная точка.
Разглашение тайны следствия
В 2017 году Генпрокуратура завела дело, в котором фигурировал глава НАБУ. Артема Сытника обвинили в том, что он разгласил журналистам детали резонансных дел, чем нарушил гостайну и сразу две статьи Уголовного кодекса.
Перед этим состоялась закрытая встреча главы НАБУ Сытника с некоторыми представителями СМИ. Во время разговора "офрекордс" Сытник рассказал о делах нардепов Мартыненко и Онищенко, а также прокурора Кулика, изъятых $1,5 миллионах Януковича и некоторых других секретных подробностях и личных данных фигурантов.
В частности он цитировал телефонный разговор жены Кулика с подругой, где она из них говорит, что даже с подарков нужно платить налог: "Если даже насосала, все равно плати налог". То есть Сытник обнародовал результаты прослушки.
Правда, потом Юрий Луценко заявил, что уголовное производство против Сытника не открыто, и он лишь подозревается в возможной причастности к разглашению секретных данных. В итоге дело замяли.
Прослушка столичной синагоги
В 2018 году еврейская община обвинила директора НАБУ в прослушке прихожан в центральной синагоге Киева. Вероятнее всего, могли прослушивать депутата Верховной Рады Георгия Логвинского.
Артем Сытник заявлял, что информация о прослушивании прихожан детективами Бюро - это фейк. Но при этом конфиденциально встречался с главным раввином Украины и Киева Моше Реувеном Асманом в связи с этим скандалом.
Раввин заявлял, что НАБУ преследует прихожан и что он лично общался со свидетелями, которые рассказывали о давлении на них и угрозах со стороны детективов НАБУ с целью дать лживые показания и опорочить невинных людей.
Также Моше Реувен Асман опубликовал протокол о результатах проведения аудиоконтроля. Он обвинял в прослушке лично Сытника.
Крымские сотки
Еще в один скандал Сытник угодил осенью 2018 года. САП зарегистрировала уголовное производство против шефа НАБУ, которое касалось продажи земельного участка в Крыму на территории прибрежной зоны.
Семья Артема Сытника владела элитным участком площадью 0,0416 га в садоводческом кооперативе "Мираж" в Нахимовском районе Севастополя. Незадолго до аннексии Крыма, в 2013 году, его за 94,3 тысяч гривен приобрела супруга Сытника Анна.
В начале 2015 года, когда стартовал конкурсный отбор директора НАБУ, Сытник подал свои документы на участие в нем.
На профильных сайтах появилось объявление о продаже надела в "Мираже". Продавцом земли значилась Анна и указывался номер телефона жены Сытника. Уже 28 февраля 2015 года женщина оформила доверенность на право отчуждения участка в Крыму, выписанную на имя уроженки Черкасской области Елены Недыбайловой. При этом в собственности у его жены четыре сотки земли в аннексированном Крыму остались.
То есть де-юре землей владеют Сытники, а де-факто участок продан. Подтверждает это и то, что российские реестры с 1 августа 2017 года показывают нового владельца - уроженца Волгограда Андрея Пылова. Он купил землю у гражданки России Недыбайловой, действовавшей по доверенности от Сытников, за 900 тысяч рублей.
Сделка купли-продажи была проведена по российскому законодательству крымским нотариусом. Налог - 6600 рублей - ушел в казну РФ.
Свидетель по делу Сытника Николай Надейко рассказывал "Стране", как Сытник поручил ему встретить знакомых из Крыма - видимо, для передачи денег за эту сделку.
"Встретили на границе с Крымом, но уже на нашей территории. Супружеская пара, как я понял из разговора, везли Сытнику деньги, по всей видимости, за проданный участок в Крыму. Что за участок и за сколько его продали не знаю, не спрашивал. Эти люди, скорее всего, были посредниками при сделке, какие-то его друзья. Ночевали у Сытника, а на следующий день он отвозил их в аэропорт", — рассказал Надейко.
Вердикта по данному делу еще нет. Более подробно об этом истории мы рассказывали здесь.
Ночные посиделки у Порошенко
Весной 2018 года главу НАБУ заметили за ночным посещением домовладения Петра Порошенко.
Журналисты программы "Схемы" в процессе слежки за имением президента Порошенко в Козине выяснили, что Порошенко принимает тайных визитеров по ночам.
По данным журналистов, директор Национального антикоррупционного бюро посещал дом, в котором живет Порошенко.
Встреча состоялась поздно вечером 26 апреля. В это же время у ворот резиденции были зафиксированы машины, которыми пользуется депутат от БПП Александр Грановский, которого называли смотрящим за судами от Порошенко.
Сытник подтвердил факт встречи, однако, не встречу с Александром Грановским. Грановский не ответил на запрос журналистов, также как и Порошенко.
Ночные поездки к президенту дали новую пищу слухам о том, что глава НАБУ ориентируется не только на американское посольство (как многие думали), но и находится в коммуникации с Порошенко.
Более того, уже после ухода Порошенко с поста президента Сытника обвиняли в том, что он активно сливал дела против Порошенко, Грановского и других представителей прежней власти.
О подозрениях относительно возможных связей Сытника и команды Порошенко говорили "Стране" и источники в Офисе президента.
Обвинения в получении взятки
Весной 2019 года экстрадированный экс-нардеп и глава холдинга "Электромережа" Дмитрий Крючков, которго НАБУ обвиняла в незаконном выводе из "Запорожьеоблэнерго" порядка 1,4 млрд гривен, сообщил, что передал Сытнику взятку.
По его словам, 500 тысяч долларов он якобы передал в обмен на содействие по его делу.
Дмитрий Крючков
При этом не исключено было, что заявление о взятке Сытнику могло быть технической уловкой со стороны адвокатов - для передачи дела Крючкова из НАБУ в ГБР.
Скандальный отдых под Ровно
22 мая 2019 года ГБР открыло уголовное производство в отношении Артемы Сытника. Причина - он не задекларировал отдых на одной из охотничьих баз в Ровенской области.
В связи с этим проверялось и то, что он мог получить неправомерную выгоду, если его отдых был оплачен другими людьми.
С 2017 по 2019 годы директор НАБУ не меньше пяти раз проводил досуг в лесах Полесья, в охотничьем хозяйстве "Полесье-Сарны". Каждый раз времяпрепровождение было недешевым и стоило около 100 тысяч гривен. Сюда входили аренда домиков на 3-5 дней, охота, рыбалка, катания на лодках, квадроциклах, ресторан "Залив" на территории угодий, фейерверки и много других развлечений.
Угощали чиновника там по-богатому: колбасы, сыры, сладости, элитный алкоголь, в том числе коньяк Hennessy, виски Chivas Regal и водка Grey Goose. Интересно, что деликатесы проходили в обход официальной кухни. Их привозили из-за пределов отеля, чтобы не осталось чеков.
На этом отдыхе Артем Сытник умудрился разбить два квадроцикла, ремонт которых обошелся примерно в четыре тысячи долларов.
Однако ни сам отдых, ни ремонт транспорта глава НАБУ не оплачивал. Это делал его приятель Николай Надейко. Посредником же между Сытником и Надейко выступал дядя последнего, Николай Клевака. Он выполнял любые просьбы главы НАБУ: заказывал продукты, планировал развлекательную программу и договаривался с персоналом о дополнительном обслуживании вип-гостя. Подробности об этом скандальном отдыхе читайте в материале "Страны".
Главный свидетель против главы НАБУ Николай Надейко рассказал нам не только, как оплачивал отдых Сытник, но и то, что чиновник одалживал у него деньги - то 50 тысяч гривен, то три тысячи долларов, но каждый раз забывал вернуть долг.
По данному делу глава НАБУ давал показания в закрытом режиме, на заседание журналистов не пускали. В итоге 9 сентября 2019 года суд Ровенской области признал Сытника виновным в админнарушении. Ему присудили штраф в размере 3 400 гривен.
Вскоре адвокат Артема Сытник подал апелляцию. Однако Апелляционный суд оставил в силе штраф за незадекларированный отдых. Этот вердикт был вынесен 13 декабря 2019 года. То есть Сытник теперь официально - коррупционер.
К слову, параллельно Сытник попал в еще один скандал. Дело в том, что Надейко работает сейчас в компании "Авангард", советником Наталии Василюк - родной сестры владельца этой компании, крупного агробизнесмена Олега Бахматюка.
В конце прошлого года НАБУ объявило подозрение Олегу Бахматюку.
Бахматюк назвал это личной местью Сытника за показания, которые против главы НАБУ дал Надейко.
"Дело о коррупции Сытника строится фактически на показаниях Надейко, - сказал Бахматюк в интервью "Стране". - В любой цивилизованной стране такое совпадение свидетельствует о наличии конфликта интересов, о чем прекрасно знал генпрокурор Рябошапка, когда они незаконно передавали дело Сытнику. И то, что делает сейчас Сытник против меня - его личная месть за показания Надейко. Кстати, я с Надейко познакомился в здании НАБУ в присутствии Сытника и его заместителя Новака".
Бахматюк заявляет, что цель уголовного дела - парализовать работу компании. А работники его предприятий регулярно устраивают акции в центре Киева с требованием отставки Сытника. Последняя из них, в которой участвовало несколько тысяч человек, состоялась как раз вчера.