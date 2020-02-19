Грузовикам запретили проезд по мосту Патона в Киеве
На мосту Патона в Киеве запретили проезд грузовиков, чтобы снизить нагрузку на несущие конструкции моста. Новую схему движения на мосту будут внедрять в несколько этапов.
Об этом говорится в сообщении КП "Центр организации дорожного движения" Киевской городской государственной администрации в Facebook.
"Для снижения нагрузки на несущие конструкции моста Патона, его обследования и оценки эксплуатационной пригодности на путепроводе внедряется новая схема организации дорожного движения", - пишет предприятие.
Сообщается, что новую схему движения на мосту будут внедрять в несколько этапов. На первом запретят проезд грузовиков весом более 3,5 тонны. Сейчас коммунальщики устанавливают на подъездах к путепроводу соответствующие дорожные знаки.
Фото: facebook.com
Напомним, что для полной реконструкции моста Патона нужно снять охранный статус.
Также мы писали о том, что в "Киевавтодоре" показали, как днем и ночью ремонтируют мост Патона.