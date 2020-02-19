Днем 19 февраля во Львовской области местные жители продолжают паниковать из-за слухов, что эвакуированных из Китая украинцев разместят на карантин в их регионе. В Винниках к местному госпиталю для ветеранов войн и реприсированных даже принесли шины.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Утром 19 февраля из Винниковского госпиталя во Львовской области начали вывозить пациентов. Именно это породило панику среди местных жителей, которые подумали, что вместо них в медучреждении на карантин разместят эвакуированных из китайского Уханя украинцев. После этого у здания госпиталя стали собираться недовольные, а к обеду к его воротам свезли шины.

Фото: zaxid.net

Впрочем гендиректор госпиталя Максим Прикупенко рассказал, что эвакуация пациентов проходила в рамках симуляционных учений и что в это медучреждение не могут поместить украинцев из Китая - так как оно для этого не предназначено.

Видео: Facebook/ Наталка Волосацька

Версию об учениях также озвучили во Львовской областной государственной администрации. "Обучение предусматривало анализ структуры пациентов, находившихся в госпитале, подготовку персонала и пациентов к возможной эвакуации и определения больниц, в которые можно было бы разместить эвакуированных пациентов. Подобные учения ранее не проводилось, поэтому резонанс от такого мероприятия понятный", - цитирует пресс-служба ЛОДА и.о. директора департамента здравоохранения Андрея Васько.

А заместитель главы Львовской ОГА Иван Собко во время брифинга 19 февраля отметил, что нет никаких распоряжений о необходимости в размещении украинцев из Китая в целом на территории Львовской области. Министерство здравоохранения только поручило перевести отдельные медучреждения в состояние так называемой усиленной готовности.

А мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что из разговора с министром здравоохранения Скалецкой он знает, что пока неизвестно, куда направят украинцев, которых эвакуируют из Китая. Это проясниться лишь тогда, когда появится информация, сколько людей село на борт самолета. Пускать туда обещали только здоровых граждан, они должны будут пройти проверку перед посадкой.

Видео: Facebook/ Андрій Садовий

Напомним, "Страна" писала о том, почему украинские регионы не хотят принимать сограждан из эпицентра коронавируса.

Также мы сообщали о том, что всех 48 украинцев и 29 иностранных граждан, которых собираются эвакуировать, уже доставили в аэропорт Уханя. Мы следим за процессом эвакуации в режиме онлайн.