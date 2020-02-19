В международном аэропорту "Борисполь" 27 февраля собираются запустить новый бизнес-зал в тестом режиме.

Об этом в среду, 19 февраля, сообщило руководство аэропорта, передает "Интерфакс-Украина".

Как сообщил гендиректор "Борисполя" Павел Рябикин, сейчас в аэропорту в пиковое время все бизнес-залы в терминале D работают на пределе своих возможностей. Зал запускается партнерстве с MasterCard, услугу пользования залом можно будет оплатить непосредственно в аэропорту.

Новый зал будет рассчитан на 230 посадочных мест. Дизайн зала компании "Автор" в исполнении Татьяны Якубовской.

В двухэтажном бизнес-зале есть переговорная комната, отдельная ресторанная галерея, выход на террасу, панорамная рабочая зона с большим количеством розеток, зеленая стена, мягкая игровая зона для детей, комфортная зона отдыха и зона для курения на втором этаже.

В данный момент ведутся последние приготовления перед открытие зала.

Напомним, международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.

Как сообщалось, дьюти-фри в терминале F "Борисполя" появится не раньше конца 2020 года.

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