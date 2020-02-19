В четверг, 20 февраля, в западных регионах, а также в Житомирской и Винницкой областях ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Осадки возможны также в Приазовье. На остальной территории Украины будет солнечно и сухо. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В центральных, южных и восточных областях страны ночью и утром местамиожидается туман.

На востоке и в Карпатском регионе ночью на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с.

Температура воздуха ночью от +2 градусов до -3. Днем ​​+3-8 градусов, а в Одесской и Николаевской областях прогреется до +11.

В Карпатах прогнозируют небольшой снег, температура в течение суток от 0 до -5 градусов.

В киеве в четверг осадков не ожидается. Ветер переменных направлений, слабый.

Температура воздуха в столице ночью от 0 до +2 градусов, днем прогреется до +​​6-8.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве уже идет 10-й день с начала погодной весны.

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