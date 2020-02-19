В случае, если у Беларуси будут проблемы с российской нефтью, Украина готова начать транзит для нефтеперерабатывающих заводов этой страны по по нефтепроводу "Одесса - Броды", а также поставлять сырье железнодорожным транспортом.

Об этом со ссылкой на агентство "БелаПАН" пишет naviny.by.

"Эти разговоры ведутся, в январе собиралась рабочая группа по топливно-энергетическому комплексу. Вопрос обсуждался и во время межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в декабре. Они на слуху, мы готовы, но надо показать какие объемы и когда это нужно. Если будет заявка, мы готовы ее рассмотреть, и это было заявлено во время комиссии", - сказал посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим.

Также Кизим напомнил, что летом 2019 года Россия вводила запрет на поставки в Украину угля и нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива и бензина. Тогда Беларусь нарастила поставки дизеля.

"Мы готовы поддержать Беларусь в любом начинании, если у нее возникают какие-то проблемы", - сказал Кизим.

Напомним, 7 февраля в Сочи прошли переговоры президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. На ней были определены условия и сроки поставок российской нефти Минску. Так, белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут закупать нефть у Российской Федерации по мировым ценам.

Также недавно Лукашенко заявил, что Кремль намекает на присоединение Беларуси в обмен на энергоносители.