Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос обратился с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому не подписывать увеличенный в финансировании на 16% государственный оборонный заказ и отправить его на доработку.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Вчера на заседании СНБО рассматривались два крайне важных вопроса: принятие Стратегии национальной безопасности и обороны, а также Государственный оборонный заказ. От этих двух стратегических документов зависит наша самостоятельность и независимость. По моему мнению, надо было более подробно рассказать представителям СМИ и обществу о том, что мы будем иметь для государства после их принятия", - сказано в сообщении.

Он отметил, что Стратегия национальной безопасности Украины является основным документом оборонного планирования, то есть это основа для планирования деятельности органов государственной власти в сфере национальной безопасности.

"Что касается Гособоронзаказа. Его освещение было непонятным. То что я увидел и знаю, вызвало у меня возмущение и непонимание предложенных решений. Исходя из своего опыта, я прошу президента не подписывать его, а отправить на доработку", - добавил замсекретаря СНБО.

По его словам, данный документ вызывает вопросы к компетентности руководителей и ответственных за его подготовку.

"Принятие его в таком виде приведет к срыву ключевых оборонных программ и инициатив, что в дальнейшем может привести к ослаблению нашей обороноспособности вместо наращивания. Самое главное, это касается ракетной программы. Она инетересует россиян. Мы за развитие программы, а они за свертывание. Для них наши ракеты, как кость в горле. В течение предыдущих лет ракетная программа была приоритетом. Сегодня этого я не услышал", - объяснил Кривонос.

Замсекретаря СНБО также призвал президента очень взвешенно подойти к стратегическому планированию, возможному развитию событий и принять решение исключительно в пользу государства, его обороны и безопасности.

Скриншот: Facebook/Kryvonos Serhii

Напомним, ранее в СНБО заявили, что ВСУ должны быть готовы к силовому освобождению Донбасса, а также назвали условия деоккупации Донецкой и Луганской областей.

Также сообщилось, что после обострения на Донбассе в СНБО утвердили Стратегию нацбезопасности и обороны.