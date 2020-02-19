В Кривом Роге полиция задержала 78-летнего мужчину, который признался, что убил и расчленил свою знакомую. Останки 76-летней женщины без головы и конечностей нашли в пруду возле рынка "Терминал" 18 февряля.

По предварительным данным, причиной убийства стало нежелание возвращать женщине долг. Об этом сообщается на сайте ГУНП Днепропетровской области.

"По подозрению в умышленном убийстве полиция задержала 78-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.

Фото: Нацполиция

У задержанного мужчины изъяли орудие убийства - молоток, которым он ударил женщину по голове. Также нашли инструменты с помощью которых он расчленил тело.

Во время допросов пенсионер признался, что потерпевшая была его подругой и напомнила о долге, который надо вернуть. Отдавать деньги мужчина не хотел, поэтому решился на убийство. Чтобы скрыть следы преступления, он расчленил тело, а останки выбросил в разные водоемы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства события.

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