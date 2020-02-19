Итальянская актриса Софи Лорен рада тому, что новый фильм с ее участием "Вся жизнь впереди" выйдет на стриминговой платформе Netflix.

Компания приобрела права на показ ленты режиссера Эдоардо Понти, для актрисы фильм станет возвращением в большое кино после многолетнего перерыва.

Об этом сообщает THR.



Сюжет фильма основан на одноименной книге Ромена Гари. Лорен играет мадам Розу, выжившую во время Холокоста. Героиня воспитывает брошенных детей в приюте, в который попадает 12-летний мальчик по имени Момо из Сенегала.

В кратком обзоре Netflix создатели пишут о главных героях фильма: "два одиночки становятся защитниками друг друга". Роман Гари в 1977 году уже был экранизирован израильским режиссером Моше Мизрах с Симоной Синьоре в главной роли. Фильм получил "Оскара" как "Лучший фильм на иностранном языке".

Сама Лорен, комментируя выход картины, отметила, что рада работать с Netflix. "В своей карьере я работал с многими крупнейшими студиями, но я могу с уверенностью сказать, что ни одна из них не имела такого охвата аудитории и культурного разнообразия, как Netflix, и это то, что мне нравится в них", - сказала актриса.

Дата выхода фильма пока не известна. Кроме того, рассматривается вариант того, что картина до выхода на Netflix будет представлена на одном из кинофестивалей.

Софи Лорен - итальянская актриса, обладательница почётных премий многих кинофестивалей - Каннского (1961), Венецианского (1958, 1998, 2002), Московского (1965, 1997), Берлинского (1994). Обладательница Приза лучшей актрисе МКФ в Сан-Себастьяне (1974). Софи Лорен с дебютных ролей в кино стала одним из эталонов воплощения женской красоты на экране и в жизни.

В 2002 году актриса снялась в фильме своего сына Эдуардо Понти - "Только между нами", исполнив одну из главных женских ролей.

Напомним, что после десятилетнего перерыва в в кино вернется 84-летняя Софи Лорен.

Также мы писали о том, что обвиненный в "российской пропаганде" Netflix опубликовал список фильмов, попавших под цензуру в разных странах.