Сейчас в Украине идет процесс разработки правил оповещения родственников погибших на фронте, а также церемониала захоронения военных, отдавших жизнь за страну.

Об этом сообщила глава Минветеранов Оксана Коляда на своей странице в Facebook, критикуя распространение имен погибших на войне в СМИ до того, как о трагедии узнают родные.

"Вчера погиб 22-летний воин 72-й бригады - и уже через несколько часов интернет замерцал именем и фамилией юноши. Со ссылкой на "достоверные источники", волонтеров и даже нардепов. У меня вопрос - сколько еще родственники и близкие погибших на фронте защитников будут узнавать о своей личной, частной трагедии из лент публичных новостей и с телеэкранов?" - сказала она.

По словам Коляды, церемониал - совместные наработки ведомства с Институтом нацпамяти; в нем будут сочетаться украинские традиции и международный опыт. Как она отмечает, в данный момент ведется разработка адекватного процесса оповещения родственников об утрате.

"Они заслуживают того, чтобы узнать страшную новость по-человечески, цивилизованно, в корректной форме и с психологической поддержкой", - отметила Коляда.

Кроме того, ведомство собирается создать Национальное кладбище и упорядочить захоронения на военных аллеях.

"Работаем над созданием реестра захоронений, памятников и мемориальных досок, чтобы каждый желающий мог взглянуть на карту этих объектов, постичь масштаб наших потерь и знать где и кого можно поблагодарить за Украину", - сообщила министр.

Скриншот: Facebook/Оксана Коляда

Напомним, утром 18 февраля противник провел атаку на позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехово, Крымского, Хутора Вольный около Золотого. Они попытались продвинуться через линию разграничения.

Как сообщалось, подразделения ООС отбили атаку и удержали контроль, однако понесли потери: один погибший, четверо раненых. Как сообщалось, погиб гранатометчик 72-й Отдельной механизированной бригады Максим Хитайлов.