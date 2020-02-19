– Вы не из Китая? Точно? Ну, проходите, тогда вы наш клиент!

Вахтер культурно-оздоровительного центра "Пролисок" в Козине настороженно открывает дверь. Прицеливается острым взглядом, пытаясь понять, а что это я здесь делаю?

Недоверчивость вахтера вполне объяснима: на днях санаторий оказался в центре скандала. Именно здесь, в Обуховском районе Киевской области, власти хотели разместить эвакуируемых из Уханя (центр эпидемии коронавируса в Китае) украинцев.

Но, как оказалось, на родине им не очень-то и рады.

Жители Обуховского района подняли бунт и отказались принимать у себя украинцев, которые экстренно возвращаются из Китая и нуждаются в двухнедельном карантине. Депутаты местного совета созвали срочную сессию и обратились с открытым письмом к членам правительства. Они напуганы. По их словам, размещение потенциально заболевших коронавирусом людей в таком густонаселенном месте, как Козин, несет риски для здоровья местных жителей.

После демарша уже и руководство санатория отказалось принимать на своей территории украинцев из Китая. В результате чего МОЗ вынужден был экстренно менять планы по эвакуации и в спешном порядке искать альтернативу - куда поместить наших граждан. Национальное сострадание уступило место национальному эгоизму.

Вахтер ворчит, что из-за "китайцев" к этому месту – слишком много внимания журналистов. Так что я представляюсь желающей отдохнуть в санатории на выходных и прошу рассказать, что здесь к чему.

Санаторий находится в глубине Козина. По правую от него сторону – речка Козинка, по левую – частные жилые дома. Само здание выглядит заброшенным и явно нуждается в ремонте. "Пролисок" – это старая четырехэтажная постройка советских времен, выкрашенные в приторный ярко-голубой цвет балконы, косой забор, лес из тонких высоких сосен и четыре бездомных кота, которых вахтер как раз заботливо подкармливал перед моим приходом.

Отдыхающих почти нет. Мне удается увидеть лишь одного: пожилого мужчину, который, опершись на тросточку, прогуливается по лужайке.

Вахтер объясняет: сейчас санаторий закрыт на ремонт, новых постояльцев принимать начнут только со 2-го марта.

– Какие "китайцы"? У них в санатории вчера отопление отключили, вода потекла на этаже. Ремонт у них теперь. В такие условия – людей с вирусом помещать? Это же бред! – Так на мой вопрос об эвакуации украинцев из Китая отвечает старушка, живущая рядом с санаторием.

Эвакуируемых из Китая украинцев многие местные уже коротко называют "китайцами" – и все понимают, о ком идет речь.

У санатория "Пролисок" – 6,2 га территории. "Работает детский лагерь. Есть свой пляж, лес, можно на рыбалку к нам приехать, оздоровиться", – рекламирует вахтер. Говорит, проживание в санатории в сутки обойдется в 500 гривен, с трехразовым питанием для взрослых и пятиразовым – для детей.

Козинцы уверенно говорят, что в санатории "Пролисок" эвакуированных из Китая уже размещать передумали. Вахтер тоже спешит успокоить потенциальную клиентку:

– У нас безопасно, за коронавирус не переживайте. Никаких "китайцев" мы не принимаем, – говорит вахтер, подмигивая на прощание.

Но официального ответа от центральной власти – отказались ли от идеи устроить на карантин "китайцев" в Козине, – все еще нет.

Уже не везут к нам "китайцев", ура!

Я тем временем завожу разговоры с жителями Обуховского района, чтобы понять, почему они не готовы приютить украинцев из Уханя.

Вот по улице вдоль санатория не торопясь идет пожилой мужчина с пустым ведром и бутылкой из-под молока. Он живет в Козине и честно признается, что не хочет принимать земляков-украинцев по соседству.

– Все против. И персонал санатория, и мы.

– А почему? – Интересуюсь.

– Как почему? – Удивляется старик. – Вирус же. Страшно. Народ боится.

– Но с другой стороны, это же тоже украинцы, их нужно где-то разместить. Почему бы не здесь? – Осторожно спрашиваю я.

– Есть же другие, более подходящие для этого места, – парирует пенсионер. – Тут же не изолированная территория. Посмотрите, как вокруг много людей живет! – Дедушка указывает рукой на плотные постройки частных домов. – А в этом санатории коммерческий центр, туда приезжают люди на лечение. Многие там комнаты арендуют и зимой живут. В одном помещении с ними держать людей, которые могли коронавирусом заразиться, очень небезопасно.

Главных аргументов у местных жителей два.

Первый – все переживают за свое здоровье.

Хотя в Министерстве здравоохранения подчеркивают, что эвакуируют из Китая только здоровых людей. Тех пассажиров, у кого будет температура или кашель, на борт не возьмут: они останутся в Ухане. Если уже на родине у кого-то из наших обнаружат симптомы болезни, изоляция продлится еще на 14 дней.

Второй аргумент: для содержания людей, которые могут быть больны короновирусом, санаторий – место по всем параметрам неподходящее.

– Людей некуда поместить в настоящий карантин, который необходим в такой ситуации. Вот объясните мне, какие для этого условия в санатории? Если кто-то из людей окажется болен, у нас ему мало чем помогут. Им надо в специализированную инфекционную больницу. А если их привезут сюда, без специальных боксов, эта зараза перебросится и на нас, – переживает продавщица в местном продуктовом магазине.

Молодой парень в темном спортивном костюме помогает мне найти обратную дорогу до Обуховской трассы. В этот момент телефон отзывается сообщением, он зачитывает его вслух.

– Уже не везут к нам "китайцев", ура! Только что в нашу группу в Инстаграме написали. Весь район выступил против.

– Да какие ж это китайцы! Это наши, украинцы, - внезапно встреваю я.

Парень пару секунд смотрит на меня в недоумении, пытаясь найти правильный ответ. Я уточняю: «А почему вы не хотите приютить на время у себя земляков?»

– Тут просто очень жилой район, их бы не получилось изолировать. Плюс у нас есть несколько солидных загородных СПА- комплексов – "Платинум", "Червона рута". То есть богатые люди сюда постоянно приезжают отдыхать. Я думаю, они тоже посодействовали тому, чтобы "китайцев" к нам не везли.

"Мы готовы перекрывать дорогу, дай сигнал"

Точное место, где разместят на двухнедельный карантин эвакуированных из Уханя, пока неизвестно. Чтобы не провоцировать панику населения, это держат в секрете. Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что сейчас для этой задачи еще рассматривается несколько вариантов.

Эта таинственность вокруг поиска места для карантина еще больше подпитывает конспирологические теории жителей Козина.

– Какой смысл засекречивать места, где хотят поселить "китайцев"? Чтобы никто не мог понять, насколько обеспечена изоляция? Это только усиливает подозрения, что все будет сделано через ж*пу и нам всем потом будет эта самая ж*па, – заявляет пенсионерка Тамара Петровна, живущая по соседству от санатория "Пролисок".

Ведь до последнего момента и про планы на "Пролисок" никто не знал – представителей местной власти и жителей в известность не поставили. О том, что в санатории собралось секретное совещание по размещению эвакуированных из Китая, глава местного совета узнала случайно, в тот момент, когда совещание уже началось.

– 13 февраля глава Обуховского районного совета, Лариса Ильенко, по своим неофициальным каналам получила информацию, что на базе санатория "Пролисок" проходит совещание представителей силовых структур, Офиса президента и МОЗа, – рассказывает "Стране" Владимир Тимченко, депутат Обуховского районного совета.

Владимир Тимченко. Фото: “Страна”

Никого из представителей местной власти на эту встречу не пригласили.

Тогда Ильенко направила на это совещание депутата Анатолия Шафаренко и руководителя Обуховской центральной районной больницы Игоря Биличенко.

Анатолий Шафаренко. Фото “Страна”

– Когда мы пришли, совещание действительно было в самом разгаре, – вспоминает Анатолий Шафаренко. По его словам, на встрече присутствовали представители Офиса президента, СБУ, Нацполиции, ГСЧС и МОЗ.

– Вообще-то, если кто-то приезжает из центральной власти в район и дает какие-то указания, они должны были сообщить об этом в районную администрацию. А нам никто не сообщил. Мы пришли на то совещание без приглашения. Они вообще хотели сохранить ту встречу в тайне. Это неуважение к людям, так нельзя! – Возмущен Шафаренко.

– На следующий день мы созвали срочную сессию и обратились к высшим органам власти, чтобы не допустить размещения в "Пролиске" карантинного центра, – подтверждает Владимир Тимченко.

Впрочем, ответа от Офиса президента и Кабинета министров депутаты Обуховского района до сих пор не получили.

Санаторий "Пролисок" депутаты местного совета считают крайне неподходящим вариантом для карантина.

– Санаторий "Пролисок" не является ни режимным, ни медицинским объектом – это частная собственность, причем он в ужасном состоянии. Это фактически детский лагерь. А еще там люди арендуют комнаты, которые пристроены как полноценные квартиры, и там живут. И там прямой выход на речку Козинку. Сбежать оттуда – вообще не проблема, – перечисляет недостатки местности Тимченко.

– Возьмите пример России, как бы мы к ней не относились. Но там людей повезли в Тюмень, в Сибири, подальше от населенных пунктов. Оттуда не убежишь – волки сожрут, – отмечает Анатолий Шафаренко.

– Если карантинный центр будет в "Пролиске", это несет угрозу для региона, – утверждает Владимир Тимченко.

По его словам, Обуховский район слишком густонаселенный и находится слишком близко к столице, чтобы так рисковать. При этом в Обухове инфекционное отделение закрыто на капитальный ремонт. Поэтому если вдруг обнаружится коронавирус, повезти больного некуда.

– Ни боксов, ничего нет. Их нужно вести в менее населенные регионы, где поблизости есть медучреждения со специальным оборудованием. Чтобы обезопасить тех людей, которые там проживают.

– Если это место не подходит для карантина, почему, по-вашему, изначально выбор пал именно на "Пролисок"?

Вместо ответа Тимченко напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский был в этом санатории с супругой в мае прошлого года. Он принимал участие в открытии 11-го спортивно-терапевтического лагеря Международной антинаркотической ассоциации, которое проходило на базе "Пролиска". "Владимир Зеленский оказывает поддержку Ассоциации и ее подопечным уже несколько лет", – говорилось в сообщении пресс-службы Офиса президента.

– У меня такое впечатление, что это была какая-то коррупционная схема. Ведь Кабмин выделил на размещение украинцев на карантин 4.5 млн грн, – подмечает Владимир Тимченко.

В подтверждение своих подозрений он рассказывает об одной детали: 13 февраля происходило то самое совещание, на котором уже обсуждались финальные договоренности по карантину: как будут подвозить в санаторий воду и еду. То есть, говорит Тимченко, все уже было решено. А на следующий день, когда депутаты подняли скандал, владелец "Пролиска" прислал телеграмму на имя главы райрады о том, что они отказываются принимать у себя эвакуированных из Китая.

– Выходит, за день они передумали, – акцентирует Тимченко. – История получила огласку. Общественное мнение сыграло свою роль. Я вам так скажу: народ тотально против. Я получил сотню звонков от козинцев, которые говорили: мы готовы перекрывать дорогу, дай сигнал.

"На их месте мог оказаться каждый из нас"

А тем временем на трассе под Тернополем местные жители уже блокируют дорогу, чтобы не пропустить эвакуированных из Китая.Санаторий "Медоборы" на Тернопольщине, по некоторой информации, тоже рассматривается как вариант места, куда могут поселить украинцев из Китая.

Жители Обуховского района тоже заявляют "Стране", что готовы выйти на протест и перекрыть автотрассу – чтобы украинцев уж точно не смогли разместить здесь.

Правда, скорее всего, им не придется.

По последней информации, самолет, на котором вернут украинцев из Уханя, приземлится во Львове утром 20 февраля. Можно предположить, что оттуда людей повезут куда-то во Львоскую область.

Будут ли и там местные жители перекрывать дорогу – увидим очень скоро. Однако президент Владимир Зеленский по мотивам этих протестов уже пригрозился привести украинцев из Китая в особняки Конча-Заспы, если "некоторые политические партии" продолжат подстрекать людей и призывать их "перекрывать дороги".

"Мы забираем своих граждан, которые такие же граждане Украины, как и мы. А по поводу этих политических "товарищей" хочу сказать: если будете перекрывать дороги и подстрекать людей <…> то я лично привезу наших граждан в Конча-Заспу в их особняки".

Но местные настолько боятся за свое здоровье и настолько не доверяют отечественной власти и медицине, что никакие доводы о гражданском долге и солидарности с земляками, кажется, не способны их переубедить. А та таинственность, с которой выбирается место для карантина, еще больше подпитывает теории заговора.

Из всех встреченных в Козине людей лишь одна местная жительница, молоденькая студентка Аня, попыталась представить: что было бы, если бы она сама или кто-то из ее родных оказался бы в том самом самолете из Китая?

– Я общаюсь с подругой, она сейчас в Великобритании живет. Там у них для англичан из Китая вообще выделили гостиницу возле аэропорта Хитроу. И абсолютно никто не возмущается. А у нас митинги уже готовы поднимать, лишь бы не пустить, – рассуждает девушка, а ее голос дрожит от раздражения.

– Если дойдет до перекрытия дороги, вы поддержите этот протест? – Спрашиваю у девушки.

– Нет! Я не понимаю, как так можно, они же тоже люди! По стране у нас туберкулезники и гепатитники свободно ходят тысячами, и никто не скулит! Тем более, пропустили же до этого без проблем больных моряков – никто их не проверял. А на том самолете, насколько я поняла, никто не заболел коронавирусом. Они просто хотят вернуться домой. На их месте мог оказаться каждый из нас. Никто не застрахован.