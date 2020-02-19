Прошло уже больше суток с момента боя в Луганской области. По его поводу сегодня, 19 февраля, заседал в режиме секретности комитет Рады по нацбезопасности. А вчера - целый СНБО во главе с президентом.

После совещания в Совбезе ситуацию прокомментировал глава Генштаба Руслан Хомчак. С его слов, сепаратисты атаковали украинский наблюдательный пункт "Баня", но получили жесткий отпор и с потерями (четверо погибших) отошли.

Правда, и ВСУ, со слов Хомчака, тоже отошли. Дальше о судьбе оспариваемой "Бани" украинские власти никакой информации не давали. Но из сообщений ООС и Генштаба складывалось впечатление, что одержана победа.

Однако позже начали поступать сведения, которые рисуют несколько иную картину. "Страна" собрала последнюю информацию об итогах боя под Золотым.

Кто пошел в "Баню"

Вчера глава Генштаба Руслан Хомчак заявил, что бой завязался на посту "Баня" 72-й ОМБР. После чего ВСУ с того поста отошли, поскольку нужно было накрыть его из артиллерии и выбить оттуда противника.

Что, по словам генерала, и было сделано.

"Там был бой, они отошли. Наш двухсотый остался там, и двухсотые противника также. Противника там тоже нет", - сказал Хомчак, уточнив, что на месте - только работники СЦЦК.

К этой истории есть несколько вопросов.

Утром штаб ООС заявлял, что сепаратисты сделали попытку продвинуться через линию разграничения. Однако вряд ли пост "Баня" можно считать этой линией - раз украинцы его оставили и пока не делали попыток вернуть назад.

Войди неприятель за установленную в Минске линию разграничения или на нее - то мы бы услышали куда более громкие претензии. Причем не только от Киева, но и со стороны СММ ОБСЕ. Которая никаких резких заявлений не делала.

Выход на линию или за ее пределы - грубое нарушение Минских соглашений, чреватое серьезной войной. Чего, как видим, не присходит. То есть "Баня" с высокой вероятностью находится в "серой зоне".

И тогда первый вопрос - как там оказались украинские подразделения? Ответ здесь может быть только один - ВСУ заняли этот пункт во время боев за "серую зону", которую, не афишируя, вели в последние недели (о чем "Страна" уже рассказывала). То есть вышли за линию разграничения.

Второй вопрос - по телу погибшего украинского солдата Максима Хитайлова.

По версии Хомчака, ВСУ отбросили штурмовую группу сепаратистов - сначала отступив, потом накрыв противника "артой".

Параллельно в Луганске сообщают, что тело Максима находится у них и предлагают его забрать. Украина этого не опровергает. И тут есть нестыковка.

Если следовать логике Генштаба, при отступлении с "Бани" получившие отпор сепаратисты начали бежать и прихватили зачем-то труп убитого солдата ВСУ. А украинцы тело своего сослуживца при плановом, как заявляется, отходе - не забрали.

Конечно, верится в такое с трудом. Более реалистичной видится ситуация, при которой тело забрали те, кто получил более-менее устойчивый контроль над полем боя. А вот украинские военные видимо отступали в большой спешке - потому и не успели забрать тело Максима.

Что случилось в "Бане" на самом деле

То есть, как видим, официальная картина происходящего на деле мало похожа на реальную. Тем временем начали появляться данные, которые проясняют, что на самом деле произошло.

Вчера украинский военный волонтер Андрей Рымарук рассказал, что бой действительно шел в "серой зоне" - на участке, который ВСУ заняли накануне.

"В начале января все помнят очередное обострение, потери и количество раненых вокруг зоны разведения "Золотое". На самом деле в нескольких километрах севернее, наши ребята решились занять небольшой участок в серой зоне. Конечно, враг на это не мог закрыть глаза и пытался любыми методами не допустить этого, но ВСУ лучшие, достигли своей цели, назвав новую позицию - "Баня"! Да, этот клочок земли для нас был достаточно важен, так как до этого мы не видели позиции врага и откуда от ведет регулярный огонь в нашем направлении. С момента закрепления, россияне уже не так часто стреляли, а все их попытки быстро подавлялись. Именно этот наблюдатель стал костью в горле россиян, которые вероятно долгое время готовились им завладеть, что и произошло сегодня утром", - рассказал волонтер.

А сегодня эту информацию подтвердил нардеп Алексей Гончаренко. Он побывал на закрытом для прессы заседании комитета Рады, где обсуждался вчерашний бой.

"На комитете по нацбезопасности и обороне представитель Генштаба заявил, что вчера во время боя под Золотым некоторые наши позиции были захвачены и остаются под контролем боевиков и росоккупантов прямо сейчас", - написал депутат в Телеграм.

Повторимся - речь не может идти о позициях, прописанных в Минских соглашениях. Иначе боевые действия уже развернулись бы на полную силу, а ОБСЕ било бы тревогу.

То есть картина в итоге складывается такая: в январе ВСУ "отжали" часть территории в "серой зоне". После чего последовали контратаки сепаратистов - и последняя из них была успешной.

Что и обусловило, судя по всему, нервную реакцию Киева на столкновения под Золотым.

Такая реакция, к слову, появилась впервые - хотя жесткие бои идут в этом районе с конца января. К примеру, 8 февраля в Луганске заявили о гибели четверых человек в стычке с ВСУ. Но этого в Киеве тогда не комментировали. А начали говорить, только когда бой закончился неудачно и с людскими потерями.

Еще одна возможная причина, почему в Украине решили предать эту темную историю огласке - заседание Совбеза ООН, которое прошло вчера вечером. Его давно уже созвала Россия, которая намеревалась поднять проблему невыполнения Минских соглашений.

Однако бой под Золотым усилил позицию Украины накануне Совбеза. Киев получил аргумент, почему не переходит к выполнению политической части Минских соглашений: обострение на Донбассе. С чем согласились многие западные державы, которые высказали множество упреков россиянам в ООН.

История с боем под Золотым показала, что только полное разведение сил на всех участках способно предупредить такие стычки в дальнейшем. И отказ от такого разведения, высказанный рядом украинских топ-чиновников, означает, что кровопролитие будет продолжаться.