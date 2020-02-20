В четверг, 20 февраля, на календаре редкая зеркальная дата, которая состоит из двух цифр - 20.02.2020.

Астрологи приписывают сегодняшнему дню особую силу. Они советуют визуализировать свои желания, представляя в деталях, что будет, когда они сбудутся. Думайте о себе как об успешном человеке, на пути которого масса возможностей и приятных знакомств.

Нумерологи приписывают цифре "два" следующие смысловые значения: гармонию, истину, удвоенную энергию. То есть комбинация легко усиливает как позитивные, так и негативные мысли, поэтому важно направить энергию на созидательные дела и отстраниться от всего негативного, прощать слабости окружающим вас и со нисхождением отнестись к собственным прежним ошибкам.

Дата считается подходящей для анализа отношений, избавления от всего лишнего, что мешает вашему движению вперед. День благоприятен, чтобы выработать в себе внутреннее спокойствие и силу, научиться контролировать эмоции.

Сегодняшняя дата популярна для заключения браков. Многие влюбленные наделяют красивое и удобное для запоминания число магическим значением. Например, в предыдущий такой день, 02.02.2020 в Украине образовалось 374 новых семьи.

Осенью будет не менее красивая дата с двумя десятками и двумя двадцатками подряд - 10.10.2020.

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