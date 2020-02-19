Из эпицентра коронавируса в китайском Ухане согласились эвакуироваться не все находящиеся там украинцы.

Харьковская студентка Моника Рустамова, которая изучает в Ухани китайский язык, одна из тех, кто отказался лететь на родину.

"Считаю, что мне безопаснее оставаться в изоляции тут, чем подвергаться опасности во время пути домой", - сказала нам Рустамова.

Куда повезут тех, кто согласился эвакуироваться, дерджат в секрете, говорит она.

Эвакуация должна была состояться две недели назад, но ее неоднократно переносили.

"Изначально дата вывоза граждан ориентировочно стояла на 3 февраля. Посольство вышло с нами на связь 27 января и в течение следующего дня срочно нужно было отправить формой соглашение или отказ на эвакуацию. На тот момент я отказалась, так как нам не предоставили никакой информации о перелёте, об условиях карантина и самым главным аспектом для меня стало полное отсутствие должной проверки здоровья перед посадкой в самолет (хотя она якобы должны быть, но какая - неизвестно). Позже изменить свое решение нельзя было, хотя самолет вот только прилетит", - говорит Моника.

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Тем временем украинские власти, по ее словам, ничем не помогает украинцам в Ухани, как убеждают журналистов.

"Никому не интересно, в какой обстановке мы находимся, чем мы питаемся или есть у нас хотя бы вода. Я понимаю, что нам никто ничем не обязан, но когда везде пишут о том, что украинцев тут обеспечивают материально, доставляют провиант и вообще лелеют и обожают, то это порядком приводит в отчаяние. Все очень мутно, скрытно", - жалуется харьковчанка.

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"Ради нашей же безопасности мой университет принял решение закрыть нас и не выпускать из здания до окончания карантина.

Три раза в день университет нам выдают китайскую еду (за что мы им очень благодарны, так как они хотя бы о нас заботятся), но мы уже совершенно не можем ее есть. В основном мы едим через силу, так как эта еда жирная/острая, непривычная нам.

Из-за того,что мой университет закрыли, ситуация связанная с едой ухудшилась, нам не завозят овощей, фруктов, не говоря уже об остальной продукции. Нам дали небольшой список того, что мы можем заказывать из университетского магазина, но список, увы, невелик", - рассказывает Рустамова.

Во Львов, как писала "Страна", нарастает паника из-за слухов о прибытии украинцев из эпицентра коронавируса в Китае.