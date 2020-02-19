Днем 19 февраля в китайском Ухане началась эвакуация украинцев и иностранцев, которых борт авиакомпании SkyUp также должен доставить в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в КНР.

Сообщается, что в эвакуационном списке находятся 48 граждан Украины и 29 иностранцев. Все они на специальных автобусах, которые забрали их из разных уголков провинции Хубей, доставлены в международный аэропорт "Ухань".

Регистрация пассажиров и багажа на эвакуационный спецрейс авиакомпании SkyUp уже началась. Ранее сообщалось, что на борт допустят только здоровых граждан - перед посадкой все должны пройти осмотр у медиков.

Фото: china.mfa.gov.ua

Напомним, сегодня ночью в Китай вылетел лайнер для эвакуации украинцев. Утром 20 февраля он должен вернуться в Украину.

Также мы писали о том, что, по данным СМИ, эвакуированных из Китая украинцев разместят на карантин в Мироновке Киевской области или в Медоборах в Тернопольской области.

Впрочем, официальной информации об этом нет. Более того, украинские регионы не хотят принимать сограждан из эпицентра коронавируса. "Страна" подробно разбиралась - почему.