Музыкантка Дагмар Тернер во время операции по удалению опухоли играла на скрипке. Таким образом врачи узнавали, какие участки мозга не трогать.

Об этом сообщает британская газета The Independent.

В 2013 году в головном мозге скрипачки обнаружили злокачественную опухоль. А в ноябре 2019-го врачи решили, что женщина должна пройти операцию.

При обсуждении с медиками Королевского колледжа Лондона скрипачка спросила, не против ли они, чтобы во время операции пациентка играла на скрипке. Врачи согласились подстроить сложную процедуру под пожелания Тернер.

Woman plays violin while having brain surgery pic.twitter.com/WH7CcC4A4d — The Independent (@Independent) February 18, 2020

Сообщается, что после начала операции, пока она находилась под общим наркозом, женщину разбудили, чтобы та заиграла на своем инструменте. Стоит отметить, что Тернер возобновила свои выступления уже спустя 2 недели.

Врачи уверяют, что, несмотря на специфические пожелания пациентки, операция прошла успешно.

Также мы писали о подобном случае в Индии - там парень во время операции на мозге играл на гитаре.

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