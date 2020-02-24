Эта неделя завершает зиму, а в воскресенье уже первый день весны. Начнется неделя с растущей Луны в Рыбах и закончится в Тельце.

Ближайшие семь дней отлично подойдут для избавления от всего старого и ненужного, это касается и вещей, и мыслей.

Магнитных бурь на горизонте нет, зато в действии ретроградный Меркурий.

Ниже мы публикуем гороскоп на грядущую неделю, с 24 февраля по 1 марта, для всех знаков зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

Неделя идеально подходит для того, чтобы начать воплощать в жизнь свои планы, до которых раньше не доходили руки. Например, из-за того, что вы сомневались в себе. Отбросьте эти колебания и вперед к активным действиям.

Телец (21.04 - 20.05)

Возможно, вам придется взять ответственность не только за себя, то и за коллег, друзей или родственников, в том числе не самых ближайших. Подойдите к этому философски и не волнуйтесь: все должно пройти гладко и завершится успешно.

Близнецы (21.05 - 21.06)

На этой неделе вас будет побеждать тот близнец, которому днем будет хотеться спать. Но постарайтесь побороть это "сонное царство". В качестве бонуса вечерами вас могут ждать приятные встречи, в том числе и романтического характера.

Рак (22.06 - 22.07)

Неделя отлично подойдет и для продуктивной работы, и для отдыха. Поэтому можете больше времени посвятить тому, что к чему у вас будет лежать душа. На выходных такой возможности не предвидится - вас ожидают хлопоты по домашним и семейным делам, которые отложить не получится.

Лев (23.07 - 23.08)

Самые сложные вопросы удастся решить, если вы будете на позитивной войне и в хорошем настроении. На этой неделе вести себя, как "рубаха-парень", тоже не надо. У некоторых может возникнуть желание обвести вас вокруг пальца и обмануть на деньги.

Дева (24.08 - 23.09)

Вас ждут добрые вести, которые в будущем отразятся и на вашем карьерном росте, и на кошельке. Чего делать точно не стоит, так это хамить руководству, коллегам или подчиненным. Такие негативные эмоции с вашей стороны могут перечеркнуть ваши длительные старания.

Весы (24.09 - 23.10)

Если вам кажется, что некоторые люди вас игнорируют, недостаточно приветливо с вами общаются, то вам так не кажется. Закрывайте такое общение, без сомнений вычеркивайте подобных знакомых из своей жизни. "Энергические вампиры" не должны влиять на ваше моральное состояние.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Неделя начнется с решения мелких точечных забот, а ближе к пятнице вы получите вознаграждение. Оно может быть необязательно материальным, но тем не менее, станет очень приятным. Уделяйте больше внимания окружающим и грамотно распределяйте время.

Стрелец (23.11 - 21.12)

В начале недели вас может ждать весточка от человека, с которым вы давно не общались. Остальные дни будут спокойными. У вас будет время и поработать, и отдохнуть, и, если захотите, уделить время самообразованию или учебе.

Козерог (22.12 - 20.01)

Домашние дела могут полностью поглотить ваше время. Пусть вас это не огорчает - все эти вопросы давно нужно было решать. На этой неделе руководствуйтесь принципом "не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня".

Водолей (21.01 - 20.02)

Не бойтесь врагов - опасайтесь тех, кого вы считаете друзьями. Они могут подложить вам свинью. Поэтому на этой неделе по возможности сузьте круг общения до членов своей семьи. Уделите время детям, домашним животным или своему внутреннему миру.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Постарайтесь проанализировать дурные мысли, которые в последнее время могут приходить вам в голову. Не отмахивайтесь от проблем, а планомерно их решайте. Возможно, подключите семью или коллег - все они вам не откажут, и вместе вам все будет по плечу.

Также мы предлагаем внимаю Любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.