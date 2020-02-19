Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть дело о возможной коррупции председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова, который недавно попал в скандал с порно-вечеринкой.

Об этом говорится в судебных материалах, передают Украинские новости.

В суд поступила жалоба на бездействие НАБУ от гражданина, имя которого не называется. В иске он отмечает, что 23 января обратился в НАБУ с заявлением о совершении преступления группой лиц во главе с Нефедовым, которая систематически получала взятки за поставки горючих и несертифицированных панелей на рынок Украины на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков.

В результате таких действий по информации заявителя государству был нанесен ущерб на более чем 40 млн гривен.

НАБУ отказало в расследовании этих фактов, однако 11 февраля суд обязал НАБУ открыть дело на Нефедова.

Напомним, что главный таможенник Нефедов побывал на порно-шоу в одном из самых дорогих клубов Киева.

Также мы писали о том, что после скандала с ночным клубом Нефедов пошутил, что агитировал поступать на госслужбу.