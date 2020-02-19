В среду, 19 февраля, в центре Киева почтить память погибших на Майдане правоохранителей собрались больше ста экс-беркутовцев.

Об этом в Facebook сообщил журналист Андрей Павловский.

"Ежегодно, после кровавых событий Революции на Майдане, мы с бойцами "Беркута" собираемся у мемориала на Аллее Славы, вспоминая погибших спецназовцев", - рассказал адвокат бывших "беркутовцев" Александр Горошинский.

Он также отказался комментировать, где находятся сотрудники "Беркута", которых подозревают в массовых расстрелах митингующих на Майдане и которые после обмена вернулись из Донецка в Киев. По словам адвоката, больше о них можно будет узнать на судебном заседании в Святошинском суде столицы 17 марта. А сейчас раскрытие их местонахождения угрожает их безопасности.

Скриншот: Facebook/ Андрей Павловский

Напомним, "Страна" писала о том, как били и калечили милицию на Майдане, а также публиковала список пострадавших силовиков.

Также мы писали о том, что в начале февраля "Беркутовцы", отправленные по обмену на Донбасс, добровольно вернулись в Киев. Их обвиняют в массовых расстрелах митингующих, но они намерены доказывать в суде свою невиновность.