В комитете Верховной Рады по нацбезопасности заявили, что заседание относительно атаки сепаратистов в Луганской области 18 февраля будет закрытым для журналистов.

Об этом сообщила заместителя руководителя комитета Марьяна Безуглая, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня несколько специфическое заседание, поскольку мы заслушиваем в закрытом режиме отчеты об обострении, соответственно оно проходит в закрытом варианте", - сказала она.

По информации журналистов, о том, что заседание будет закрытым стало известно за полчаса до его начала .

Ранее член комитета, нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук заявляла, что комитет 19 февраля рассмотрит вопрос относительно эскалации ситуации на Донбассе и приглашала на заседание журналистов.

Напомним, утром 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехово, Крымского, Хутора Вольный, что вблизи Золотого. Они попытались продвинуться через линию разграничения.

Как сообщалось, подразделения ООС дали отпор и удержали контроль, но понесли потери: один погибший, четверо раненых.