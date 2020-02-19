Руководитель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый заявил, что во время закрытого заседания ОГА утвердил ряд дополнительных мер по недопущению проникновения коронавируса COVID-19 в регион. По его словам, совместно с медиками был согласован план действий на случай, если в область привезут пациентов с признаками этой болезни.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в среду, 19 февраля.

"Главной госпитальной базой станет инфекционная больница Одессы. 20 боксов на 65 мест уже готовы к лечению пациентов. Больница Измаила готова к развертыванию дополнительной госпитальной базы. Все реанимационные отделения области приведены в полную готовность. В области созданы бригады быстрого реагирования, а резервные группы врачей прошли дополнительные тренинги", – написал Куцый.

Кроме того, глава ОГА напомнил, что ни одного подтвержденного случая заболевания в Украине не было зафиксировано. "Однако, Одесская область готова оказать медицинскую помощь всем украинцам и предотвратить распространение болезни", - подчеркнул он.

Скриншот: Facebook/Максим Куций

Напомним, украинские власти пока не сообщают куда прибудут эвакуируемые граждане из Китая. Однако многие регионы начали протестовать против приема украинцев - 98 человек, которые должны пройти двухнедельный карантин.