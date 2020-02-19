В Виннице 83-летняя старушка по имени Ксения Прокофьевна дважды вернулась к жизни после констатации ее смерти. Родные заказали копание могилы, но старушка очнулась и рассказала, что видела "Царствие небесное".

Об этом сообщается на официальном YouTube-канале "33 Новини".

К жительнице винницкой Стрижавки первый раз вызвали скорую помощь в 6 часов утра. Прибывшие медики констатировали кому и практически полное отсутствие признаков жизни.

Ближе к обеду этого же дня женщина начала подавать признаки жизни и ей вызвали вторую скорую помощь. Бригада зафиксировала остановку сердца и биологическую смерть женщины. Медики вызвали полицию и при стражах порядка констатировали смерть.

После того, как родные сообщили родственникам о смерти старушки и заказали копание могилы, Ксения снова начала подавать признаки жизни.

Врачи отмечают, что женщина была в глубокой коме и пережила клиническую смерть. Сама винничанка отмечает, что видела "покойного отца и Царство Небесное".

Видео: youtube.com

Напомним, что в Виннице беременная пыталась спрыгнуть с моста, но ее силой удержали патрульные.

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