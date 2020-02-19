В августе прошлого года президент Украины Владимир Зеленский вступил в конфликт с украинским военнослужащим, который спросил у него, почему тот не служил в армии.

Об этом рассказал сам майор ВСУ Роман Ковалев, который вступил с перепалку с главой государства. Соответствующее видео опубликовал в YouTube "4 канал".

Инцидент произошел 29 августа возле Зала памяти защитников Украины в Киеве после мероприятий, посвященных почтению памяти погибших в боях под Иловайском. При этом Ковалев уточняет, что в 2014 году он воевал под Иловайском, в сам Иловайск его батальон не зашел.

После мероприятия Роман Ковалев подошел к Владимиру Зеленскому и спросил у него, почему тот уклонялся от службы в армии.

"Было официальное заявление Минобороны до вашего президентства. Заявлялось, что вам приходили четыре повестки. Три из них еще в 2014 году", - сказал Ковалев.

Зеленский ответил, что это неправда. После этого к разговору подключился экс-боец батальона "Донбасс" с позывным Бишут, который спросил у Ковалева, действительно ли он принимал участие в боях под Иловайском и есть ли у него награда "Иловайский крест". На второй вопрос майор ВСУ ответил отрицательно, поэтому Бишут сделал вывод, что тот врет о своем участии в боях.

"То есть вы пришли, чтобы что? Мы сейчас поминаем людей, подожди, а вы пришли рассказать на крови, что были в Иловайске! Трепло!" - заявил Зеленский.

Ковалев заявил, что после перепалки его попросили задержаться. Через некоторое время в сопровождении охраны и помощников появился Зеленский.

"Владимир Александрович начал наш диалог с того, что: "Ты трепло! Мои пацаны сказали, что тебя там не было". Я сказал: "Владимир Александрович, вы когда придете к себе в кабинет, я уверен - вам поможет мое личное дело. И вы увидите, что я был в Иловайске", - рассказал Ковалев.

Видео: YouTube/ 4 канал. Конфликт Зеленского с Ковалевым - с 14:00

Напомним, в Минобороны в апреле прошлого года действительно заявляли, что Владимир Зеленский уклонялся от службы в армии и четыре раза не явился в военкомат. Это случилось в разгар президентской гонки.

Однако позже в полиции и прокуратуре заявили, что Зеленский не косил от армии. А уже в июне, когда Зеленский стал президентом, в Минобороны опровергли свою же информацию, что Зеленский уклонялся от службы в армии.