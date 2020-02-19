На следующей неделе в Киеве пройдет акция протеста против ликвидации больниц и урезания зарплат медикам.

Об этом сообщают участники мероприятия в соцсетях.

Митинг пройдет в среду, 26 февраля, на столичном Майдане Независимости. На протестном мероприятии медики выступят против "ликвидации медучереждений" под видом оптимизации и преобразования коммунальных некоммерческих предприятий.

Медработники также планируют добиться проведения слушаний в Верховной Раде с участием медиков со всей Украины и чиновников Минздрава касательно реформы сферы здравоохранения. Эти и ряд других требований планируется предъявить власти в будущую среду.

Сбор участников состоится на Майдане Независимости в 11:00, после чего они пройдут к Кабмину и затем к Офису Президента. Организаторы митинга сообщают, что участие примут представители всех регионов Украины.

Скриншот: Оксана Слободяна в Facebook

Напомним, что сегодня, 19 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заверил медработников, что в Украине больницы закрываться не будут.

Ранее "Страна" писала о том, что с 1 апреля 2020 года заработная плата украинских медиков может значительно уменьшиться.