Власти Ашхабада в Туркменистане под предлогом борьбы с китайским коронавирусом приказали уничтожать домашних и бродячих кошек и других бродячих животных.

Об этом сообщает Радио Азатлык.

По данным издания, в одном из районов туркменской столицы представителям домоуправлений и коммунальных служб объявили, что "есть приказ уничтожить" всех оставшихся уличных, а также домашних кошек, так как "они являются разносчиками коронавируса".

Журналистам пока не удалось получить комментарий в администрации Багтыярлыкского этрапа (района Ашхабада), а также выяснить, были ли аналогичные указания в администрациях других этрапов столицы.

Отлов кошек и собак в Ашхабаде осуществляют сотрудники городских коммунальных служб, домоуправлений, а также спецслужбы. Наряду с отловом животных уничтожают в том числе отравой, которую разбрасывают дворники и сотрудники коммунальных служб.

Кроме того, по словам зоозащитников из Ашхабада, отлов животных в Ашхабаде превратился для некоторых в источник наживы: украденных породистых кошек и собак работники коммунальных служб и сами живодеры предлагают выкупить зоозащитникам, ставки выкупа - от 50 до 150 манат (примерно 350-1 000 грн) за особь. Кроме того, "налажена продажа собак, как правило, алабаев, на мясо и жир отсидевшим уголовникам, массово зараженным в тюрьмах туберкулезом".

Ашхабадские власти тему отлова бездомных животных официально не комментируют.

По информации Всемирной организации здравоохранения, на данный момент нет доказательств того, что штамм коронавируса может передаваться домашним животным.

Напомним, вспышка коронавируса охватила Ухань в конце 2019 года. По данным на 19 февраля, эпидемия коронавируса Covid-19 преодолела новую и печальную планку. Число жертв превысило уже две тысячи человек. Выросло и общее количество зараженных.

Также мы писали, что ВОЗ выяснила, как часто за пределами Китая коронавирус передавался от человека к человеку.