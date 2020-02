После презентации Кабмина, который на днях представил 100 своих достижений за полгода, разгорелся скандал. Выяснилось, что к подготовке отчета привлекли подрядчиков - PR-агентство. За это из бюджета заплатили 84 тысячи гривен.

Разбирались, почему поднялся такой шум.

Отчет Кабмина

17 февраля Кабинет министров опубликовал отчет о своей деятельности в 2019 году, который будет представлен в Верховной Раде 21 февраля.

По словам министра Кабмина Дмитрия Дубилета, когда готовили этот отчет, то пытались не записывать в достижения "принятие актов", "проведение мероприятий" и др. Только то, что реально меняет положение вещей в стране.

"Собственно, это продолжение принципа "человекоцентричности", который мы заложили в нашей Программе деятельности правительства ", - пояснил Дубилет.

В число достижений попали сокращение очередей при устройстве в детские сады; перемены в школьном образовании; поддержка ученых; гарантирование бесплатных медицинских услуг уже с 2020 года; повышение уровня вакцинации украинцев; монетизация льгот ЖКХ; запуск государственной социальной службы; развитие кино; развитие туризма и т.д.

Достижения были проиллюстрированы презентацией. Она была загружена на сайт Кабмина и состояла вот из таких слайдов.

Фото: program.kmu.gov.ua/report

Скандал с презентацией

Позже выяснилось, что Кабмин через cайт Prozorro объявил тендер на услуги по подготовке и публичной презентации отчета о результатах деятельности Кабмина в 2019 году. Тендер на сумму 84 тыс грн получило ООО "Магонова и партнеры".

На это обратил внимание нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский. В своем Telegram-канале он написал, что Кабмин со всеми своими зарплатами и космическими премиями, даже не удосужился самостоятельно подготовить отчет о проделанной работе.

"Не поверите, но презентация, которую представил Кабмин, стоила вам 84 тысячи гривен. Конкурс объявляли, прозрачный. Как сочинить сказку о потерянном времени. И сочинили.

Еще раз, Кабинет Министров, со всеми своими зарплатами и космическими премиями, даже не удосужился подготовить отчет о проделанной работе. И широким жестом швырнул из бюджета 84 тысячи, предоставив эту возможность частной компании. ООО "Магонова и партнеры", если быть точным. В связи с этим, вопросы. Хватило ли Магоновой и партнерам этих 84 тысяч. Каким образом они узнали об этом непростом задании. Часто ли Кабмин обращается к ним с такими просьбами" - написал депутат.

Позже он обнародовал фото, выигравшей конкурс на изготовление презентации Кабмина Магоновой и написал, что она является супругой одного из топ-менеджеров "Нафтогаза".

"Нам не нужен был пиар кабмина за бюджетные 84 тысячи. Нам нужен был отчет Кабмина. Реальный отчет кабмина, сделанный его сотрудниками. А пиар кабмина всем уже осточертел до чертиков, от него поросто тошнит. И мы все понимаем, о чем речь. Пиар нужен там, где цифры кошмарные" - добавил Бужанский.

Также он обнародовал смету, из которой следует, что из 84 тысяч, которые заплатил Кабмин; 18 тысяч - подготовка тезисов, 24 тыс грн за то, чтобы министерства предоставили данные, 36 тыс грн - графический дизайн. То есть агентство не просто подготовил слайды, но и написало тезисы и собрало данные для них по министерствам.

В сети отреагировали на скандальную информацию.

"Правильно ли я понял? Гончарук заплатил 84 тысячи гривен из бюджета, чтобы кто-то там разобрался, чем он был занят все это время?" - написал нардеп Александр Дубинский.

"Какой же прекрасный у нас Кабмин! Не смог даже отчет о своей работе написать - нанял частную фирму сделать презентацию. За 84 тыс грн. И тезисы к отчету заказал. Чтоб в Кабмине самим было понято что они все это время делали - 18 тыс грн.



Интересно, какую в Кабмине надо платить зарплату, чтоб они:



а) работали

б)могли сами отчет о себе написать?



Нынешняя зарплата в +100к грн в месяц, видимо, уходит только на то, чтоб крали меньше. На отчет этого явно не хватило" - прокомментировал журналист Денис Иванеско.

Реакция агентства

Прокомментировали ситуацию и сами подрядчики. Вот что об этом написала директор PR-агентства Анастасия Магонова.

"Охх. Какой зашквар несется в сети по поводу контракта между Magonova & Partners и Кабмином. Друзяшечки, спасибо за мои фото в купальнике, которое опубликовали в сети. Я там хорошо получилась. Купальник мне, кстати, папа подарил. Я даже не уверена, что мне на фото есть 18. Так что аккуратней там.

Еще вспомнили моего мужа из Нефтегаза. Я даже с ним еще до Нефтегаза была. Так сказать "взяла на вырост". Мужа я очень люблю. Но пост не об этом.

Расскажу я вам, что значит делать презентацию для Кабмина. Вы, наверно, думаете, что я сижу попиваю кофеек, мешая сахар куском газовой трубы. А вот презентация делается сама, на энергии фейсбучных экспертов. Но это не так. Над презентацией офис работал сутками. Сверка была в 1:00, 3:00, 5:00, 7:00 и далее по рабочему дню. И это ох уже поверьте не один день. И ох уж поверьте не до папиных купальничков было. Поэтому официально заявляю, что презентацию мы сделали крутую. Команда, как всегда, сработала на 200%.

А еще мы первые, кто прорекламировал Украину за рубежом, и еще мы организовывали диалоги между иностранным бизнесом и украинским правительством, а еще мы работаем с представителями энергетического рынка, с инвестиционными фондами, иностранными ассоциациями. И это же огромный труд, господа. Пройти compliance отделы, защитить бюджеты. Так что, возвращаясь к презентации, уважаемые "эксперты", fuck you if you know what I mean".

Директор по развитию в "Magonova & Partners" Анатолий Храпчинский написал, что профессиональная обработка информации и приведение ее в вид презентации свелась к очередному "зашквару" с публикацией скринов и фото с личных страниц и сайта компании. То есть компания не просто подготовила слайды по готовым отчетам, но и обрабатывала информацию из министерств.

В Кабмине ситуацию с презентацией пока не комментируют.